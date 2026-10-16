Сергей Собянин открыл один из крупнейших в России картинг-центров

В «Рудневе» открыли крупнейший в Москве картинг-центр с производством отечественных картов

В индустриальном парке «Руднево» начал работу центр конструирования и выпуска российских картов – электрических и с ДВС.

В него вошли производственный корпус, картодром с крытой и всесезонной открытой трассами, а также академия картинга. Заниматься здесь смогут и начинающие, и профессионалы, в том числе спортсмены с инвалидностью.

Сергей Собянин, Мэр Москвы:

«Промцентр в «Рудневе» активно продолжает развиваться. Здесь строятся новые большие корпуса. Уже работает 39 высокотехнологичных предприятий. До конца года еще будет открыто около пяти крупных предприятий. Сегодня открываем один из крупнейших в стране картинг-центров. И это не просто спортивная площадка, это еще и площадка для испытаний и производства отечественных картов.

Надеюсь, что объем производства, который сегодня исчисляется десятками, будет исчисляться сотнями, и уровень локализации значительно повысится».

Под картинг-центр город выделил 3,5 гектара. Протяженность трасс превышает 1,2 километра, а общая площадь объектов – 5,7 тысячи квадратных метров. Ежедневно центр сможет принимать более двух тысяч посетителей; рядом проживают около 450 тысяч москвичей.

Основой стал производственный корпус на 450 квадратных метров с полным циклом – от проектирования до серийной сборки и испытаний. Гендиректор «Микс карт» Алексей Ермилин рассказал, что компания начала историю в 2021 году, два года ушло на создание первых моделей, а сейчас карты поставляются в 27 картодромов России – от Петербурга и Калининграда до Новороссийска, Владивостока и Казани. Это порядка 10% всех активных картодромов страны.

Выпускают электрические карты и машины с ДВС для любителей и профессионалов, а также адаптивные модели. После открытия центра выпуск планируется увеличить почти в 1,8 раза – до более чем 350 картов в год. Ермилин уточнил, что площадка позволит нарастить производство с примерно 300 штук в этом году до 400-450 в ближайшие год-два и выпустить минимум две новые модели. Уровень локализации может достичь 95 процентов, в том числе за счет батарей гигафабрики «Рэнера».

Собянин также сообщил, что производитель разработал инновационное ПО для дистанционного управления картами: оно позволяет при необходимости останавливать машину, получать данные хронометража и сведения о состоянии техники, что повышает безопасность тренировок и гонок.

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