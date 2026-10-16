Популярный в России внедорожник обновился — что поменяли?

Обновленный внедорожник Tank 500 стал доступен по предзаказу в Китае

Китайский бренд Tank дал старт предзаказов обновленному внедорожнику Tank 500.

Пока предзаказы принимаются только на домашнем рынке, но позднее модернизированная версия станет доступна и в других странах. Отдачу параллельной подзаряжаемой гибридной силовой установки Hi4-T подняли на 14 л.с. – до 422 л.с. Останется в строю и экстремальная версия Hi4-Z с двумя электромоторами мощностью 864 л.с. Кроме того, в Китае предложат и чисто бензиновый вариант – 3.0 V6 турбо на 360 л.с.

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Напомним, в РФ дореформенный Tank 500 имеет несколько другие агрегаты: и гибридная версия Urban (тоже параллельная но не подзаряжаемая), и тот же 3.0 V6 турбо, выдают приемлемые по налогам 299 л.с. Скорее всего, модернизированные силовые установки для рынка РФ также приведут к этим показателям.

Габариты обновленной модели не поменялись: 5078 х 1934 х 1905 мм при колесной базе 2850 мм и дорожном просвете 224 мм. Зато появился новый красный оттенок кузова, а интерьер обзавелся сдвоенным экраном в духе Li Auto. Стоимость предзаказа в КНР составляет всего 3 тысячи юаней, это около 38 тысяч рублей... Сроки появления обновленного Tank 500 пока неизвестны.

Зато «За рулем» рассказал, когда в РФ появится обновленный «старший брат» Tank 700.