Производство шин в РФ выводят на новый уровень — вот что известно

«Кордиант» запускает новые линии сборки легковых шин на Ярославском шинном заводе

Холдинг « Кордиант» запустил опытную эксплуатацию двух сборочных линий в Ярославле.

Таким образом компания модернизирует Ярославский шинный завод: сначала дали старт современным линиям резиносмешения и автоматической развески химикатов, а теперь – начинают постепенный запуск двух новых сборочных конвейеров по выпуску шин для легковых автомобилей. По задумке, новое оборудование с системой непрерывного контроля качества должно значительно увеличить производительность предприятия.

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На новых линиях заводчане уже собрали пробную партию шин Cordiant Winter Drive 2 в типоразмере 215/65 R16 – и подтвердили соответствие требованиям качества. А вообще оборудование позволит выпускать широкий размерный ряд легковых шин – от 13" до 18". Обучение персонала и пусконаладочные работы будут идти до конца октября, после чего начнется промышленное производство.

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