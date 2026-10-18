Kia Sportage меняет курс: кроссовер замечен на тестах в новом облике

Шестое поколение Kia Sportage станет крупнее и позаимствует стиль у электромобилей

На дорогах впервые заметили закамуфлированный Kia Sportage следующего поколения.

Шестая генерация популярного кроссовера, которая должна появиться не раньше 2027 года, обещает стать заметно ближе к электрическому семейству бренда.

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Kia Sportage New

Несмотря на активное развитие линейки EV, именно Sportage с традиционными и гибридными двигателями остается самой продаваемой моделью Kia. Нынешнее поколение, вышедшее в 2021-м, до сих пор держится в тройке лидеров британского рынка, так что преемнику предстоит сложная задача.

Судя по шпионским снимкам, пропорции останутся классическими для кроссовера: высокая крыша, массивный капот и солидный клиренс. При этом дизайн, вероятно, разовьет философию «Opposites United», уже опробованную на EV3 и EV4.

Обновленный Sportage 2024 года получил фары Star Map и более угловатые формы – в новой генерации этот вектор станет еще выразительнее, что визуально сблизит бензиновые и электрические модели Kia.

Kia Sportage New

Ожидается, что автомобиль прибавит в габаритах, разделив платформу с новым Hyundai Tucson. Тот стал шире, выше и длиннее предшественника, а его багажник впечатляет объемом 695 литров. Вероятно, Sportage тоже выиграет в пространстве для пассажиров.

В интерьере появится мультимедийная система Pleos с ИИ-голосовым управлением и доступом к сторонним сервисам вроде YouTube и Spotify.

Моторная гамма, скорее всего, повторит Tucson: базовые версии получат 1,6-литровый турбомотор T-GDI на 148 л.с. в паре с шестиступенчатой механикой, а модификации с семиступенчатым роботом DCT дополнят 48-вольтовой мягкой гибридной системой.

Выше расположится полноценный гибрид мощностью около 240 л.с. с шестиступенчатым автоматом. Подзаряжаемый PHEV с батареей на 17,1 кВт·ч обеспечит до 80 км на электротяге – заметный шаг вперед по сравнению с нынешними 71 км у Sportage PHEV с батареей на 13,8 кВт·ч.

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