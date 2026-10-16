Российский авторынок ждет серьезное испытание

Эксперты прогнозируют падение продаж из-за отмены господдержки с 1 октября 2026 года

Приостановка программ льготного автокредитования и лизинга, запланированная на 1 октября 2026 года, может оказать существенное давление на российский авторынок.

По мнению специалистов, это решение способно нивелировать весь рост продаж, накопленный с начала года, и особенно сильно ударить по итогам четвертого квартала.

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Как отмечает заместитель генерального директора ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков, ранее госпрограммы обеспечивали до 15% всех реализаций автомобилей. Теперь же, по прогнозу руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александра Корнева, рынок может недосчитаться от 36 до 43 тысяч машин. Это составляет примерно 10-12% от ожидаемого объема продаж в легковом сегменте за последние три месяца года.

Часть потенциальных покупателей, для которых субсидия была важной частью бюджета, вероятно, отложит покупку до возобновления программы. Однако масштаб этого эффекта, как считает руководитель управления « Автокредитование» Т-Банка Кирилл Бакулин, будет зависеть от того, какими окажутся параметры господдержки в 2027 году.

Особенно чувствительным удар будет для отечественных производителей. Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков подчеркивает, что основное влияние ощутят на себе продажи АВТОВАЗа, «Москвича» и «Моторинвеста». Кроме того, крайне сложным окажется старт продаж нового российского электромобиля Атом. Без льгот его цена приближается к 4 миллионам рублей, что делает модель неконкурентоспособной на фоне аналогов.

В условиях отсутствия господдержки часть финансовой нагрузки может перейти на плечи производителей и дилеров. Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов не исключает появления дополнительных кредитных программ, субсидирования ставок или прямых скидок. Однако, по его словам, полностью заменить государственную субсидию, особенно 925 тысяч рублей в сегменте электрокаров и гибридов, за счет собственной маржи невозможно.

Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий ожидает значительного роста параллельного импорта в сегментах льготного утиля (ДВС до 160 л.с.), особенно по брендам Toyota и Mazda, а также в нише заряжаемых гибридов ( Changan, Geely, Zeekr). Он также сомневается, что такая смена структуры рынка принесет бюджету больше доходов, чем разумные размеры дополнительных госсубсидий.

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