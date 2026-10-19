Признаком какой проблемы является разговор водителя с машиной

Врач Уманова: Россияне из-за стресса начинают разговаривать с автомобилями

Разговор с собственной машиной вовсе не признак расстройства психики. Клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров» Ольга Уманова видит в этом совсем другое: адаптивную реакцию человека на стресс. «Эволюционно наш мозг заточен на поиск социальных контактов и взаимодействие с себе подобными. Когда мы подолгу взаимодействуем с объектом, который реагирует на наши действия (заводится, тормозит, «капризничает» на морозе), психика автоматически присваивает ему субъектность», – отметила Уманова.

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По ее словам, так автомобиль перестает быть просто инструментом и становится «партнером» по вождению. Проговаривание вслух помогает структурировать внимание и сбросить напряжение, а сам автомобиль становится безопасным «контейнером» для эмоций – выразить раздражение на неодушевленный предмет психологически безопаснее, чем сорваться на людях.

Специалист отметила, что в психиатрии не ставят диагнозы по изолированным бытовым привычкам. Граница между нормой и патологией проходит по сохранности критики: в норме человек осознает, что перед ним набор металла и пластика, и обращается к машине условно.

Поводом для беспокойства могут стать утрата критики, бредовые идеи или галлюцинации – если водитель искренне верит, что машина «мстит», или слышит ответные голоса. Если же человек уговаривает автомобиль проехать лужу или хвалит за мягкий ход, с его психикой все в порядке: мозг просто находит нестандартные способы снятия стресса.

А о том, чем водители руководствуются при выборе машины, «За рулем» уже рассказывал.

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