Последний чистый V8: McLaren 750S покинет рынок в следующем году

McLaren: выпуск 750S с 4,0-литровым V8 завершится в 2027 году

Британская McLaren подтвердила, что 750S продержится на конвейере до 2027 года. Для марки это важный рубеж: суперкар станет последним, у кого нет гибридной части – только двигатель внутреннего сгорания.

McLaren 750S

Под капотом у 750S – 4,0-литровый twin-turbo V8, выдающий 740 л.с. и 800 Нм. Впервые такой мотор поставили на 720S в 2017 году, и с тех пор он считался одним из самых совершенных силовых агрегатов в классе. Динамика? До 100 км/ч машина разгоняется за 2,8 секунды, до 200 км/ч – за 7,2, а максимальная скорость превышает 330 км/ч.

Интерьер McLaren 750S

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Завершит историю модели лимитированная 788HS. Здесь V8 форсирован до 777 л.с., а сухая масса снижена до 1265 кг. Всего выпустят 200 экземпляров.

Преемник 750S, впрочем, будет гибридным. Ожидается, что он получит twin-turbo V6 вместе с электромотором – такую схему McLaren уже использует на Artura. По сути, 750S остается последним представителем «чистой» V8-эпохи марки.

Кстати, о том, что V8 еще жив, «За рулем» уже рассказал, вспомнив самый доступный такой мотор в России.

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