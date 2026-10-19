В России появился недорогой надежный кроссовер Skoda дешевле «китайцев»

Новые Skoda Kamiq из Китая продают в России с ценами от 1,8 млн рублей

Российский рынок снова пополнился компактным кроссовером из Китая – на этот раз марки Skoda. Речь о модели Kamiq, которую выпускает совместное предприятие SAIC-Volkswagen: машины 2025 года доступны и из наличия, и под заказ. Минимальный ценник – 1,8 млн рублей.

Такая машина встала на место Karoq, который несколько лет собирали в России. Сборки внутри страны больше нет – теперь только импорт, зато география предложений тянется от Приморья до Поволжья.

Skoda Kamiq

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Во Владивостоке за 1 800 000 рублей обещают привезти новый Kamiq 2025 года. Судя по фото в объявлении, оснащение приличное: сиденья из эко-кожи, мультимедийный комплекс, однозонный климат-контроль, кожаный мульти-руль, бортовой компьютер, бесключевой доступ с кнопкой запуска мотора и прочие опции.

Кемеровский продавец просит 1 870 000 – но здесь за климат-контроль, кожу в салоне и на руле, а также массу других удобств придется забыть. В Иркутске аналогичную поставку оценили на 30 тысяч дороже.

Правда, большинство объявлений касается все же богатых версий. Например, в Артеме (Приморье) такой Kamiq привезут за 2 100 000 рублей, а в Новосибирске заказ оформят под 2 210 000.

Для ориентира: официально продающийся у нас Geely Coolray в базе стоит 2 774 990 рублей. Tenet T4L, подорожавший в сентябре на 50 тысяч, стартует с 2 329 000, а компактный Jeland J6 в начальном исполнении обойдется в 2 350 000.

Хотя радоваться сумме из объявления рано – она всегда приблизительная. Курс валют, логистика до конкретного города, таможенные платежи, утильсбор: любая из этих переменных способна сдвинуть ценник в моменте.

Часть кроссоверов, между прочим, продают из наличия – такие машины, как правило, уже прошли таможню и укомплектованы документами для постановки на учет. В Москве за них хотят от 2 410 000 рублей, в Оренбурге – 2 550 000.

Интерьер Skoda Kamiq

Казань, Набережные Челны и Екатеринбург предлагают машины по 2 600 000. В Стерлитамаке и Уфе – по 2 648 000. Дороже всего выходит в Нижнем Новгороде, Воронеже и Архангельске: за новые Skoda Karoq там просят от 2 890 000 до 2 990 000 рублей.

По железу все китайские Kamiq одинаковы. Под капотом – атмосферник EA211 evo объемом 1,5 литра и мощностью 110 л.с.; конструктивно он близок к CWVA на 1,6 литра, знакомому россиянам по Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Трансмиссия – шестиступенчатый автомат, привод – только передний.

О том, где искать Kamiq подешевле и какие расходы ждут покупателя, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!