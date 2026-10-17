Volga может выпустить собственный минивэн: подробности о планах

Volga: рассматривается выпуск минивэна, кроссовер K40 ждет обновление

Возрожденный российский бренд Volga не исключает появления минивэна в своей гамме. О таком варианте рассказали в пресс-службе компании. Правда, проект пока только рассматривают – конкретные сроки дебюта называть рано.

Зато кое-что известно про другой автомобиль. В ближайшее время марка обновит среднеразмерный кроссовер K40. Что именно войдет в программу рестайлинга, в компании не раскрывают.

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Собирают Volga в Нижнем Новгороде. На этом же заводе раньше выпускали машины Skoda и Volkswagen.

Сейчас в линейке три модели: бизнес-седан C50 и кроссоверы K40 и K50. За сентябрь в России продали больше тысячи новых Volga.

Кстати, ранее компания решила снизить цены. На кроссоверы впервые начали действовать прямые скидки – от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

О том, сколько в России просят за недорогой кроссовер Skoda, «За рулем» уже рассказывал.

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