Седан, который светится в темноте: Bentley удивила гостей закрытого показа

Представлены Bentley Torcal S First Edition и Flying Spur Art Car от Death Spray

В Манхэттене, в галерее CART Department, что в Вест-Виллидж, британская Bentley Motors устроила закрытую презентацию. Партнером показа выступила сама галерея – об этом рассказали в пресс-службе автопроизводителя. Гостям привезли две машины, и ни одна из них не выглядела заурядно.

Первый полностью электрический автомобиль марки называется Torcal. Спроектировали и собрали его в Крю, на головном предприятии компании. В Нью-Йорк доставили исполнение Torcal S First Edition в цвете Sequin Blue. В Лондоне и Лос-Анджелесе машину уже показывали, правда, о технике производитель до сих пор молчит: нет ни данных о мощности, ни сведений о батарее и запасе хода.

Bentley Torcal S First Edition

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Самая приметная деталь новинки – подсвеченная решетка с ромбовидным рисунком. Сам узор не нов: Bentley использует его с 1920-х годов, раньше он встречался на сетчатых решетках и стеганой отделке сидений. Теперь же ромбы превратились в световой элемент кузова. Директор по дизайну марки Робин Пейдж объяснил, что подсветка здесь работает не только как украшение, но и как часть архитектуры автомобиля, подчеркивающая переход Bentley на электротягу.

Второй экспонат – представительский седан Flying Spur, для которого художник Дэвид Гвитер, известный как Death Spray, подготовил необычную ливрею. Раскраску наносили вручную: сначала черная база, затем маскировка и фосфоресцентная краска с белым, синим, зеленым и фиолетовым пигментами. Днем на кузове виден контрастный графический рисунок, а в темноте нанесенный слой начинает светиться.

Bentley Flying Spur Art Car

Похожий прием Гвитер уже опробовал в других проектах – на гоночных шлемах, мотоциклах, пяти автомобилях Кена Блока для серии Gymkhana и в ливрее Bentley Supersports Full Send. Кстати, на нью-йоркском показе часть рисунка художник наносил прямо при гостях, так что презентация стала не только автомобильной премьерой, но и перформансом.

О другом уникальном автомобиле, который строили больше двух десятилетий, «За рулем» уже рассказывал.

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