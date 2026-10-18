Летающие автомобили стали реальностью: представлен рабочий прототип

Tesla представила концепт Roadster: трюки в воздухе, разгон до 96 км/ч за 0,81 с

На полигоне SpaceX в Техасе Tesla устроила показ концепта электрического спорткара Roadster нового поколения. Заявленный разгон с места до 96 км/ч составляет 0,81 секунды, а сам автомобиль способен переворачиваться в воздухе с помощью реактивных сопел.

Презентация концепта Tesla Roadster

«Вы не поверите собственным глазам. Вы увидите результат сотрудничества лучшей в мире автомобильной компании и лучшей в мире ракетной компании», – заявил глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Демонстрация началась с заезда на вертикальную рампу, которая переходила в горизонтальную часть. Затем Roadster повторил маневр, съехал с рампы и с помощью сопел перевернулся в воздухе, после чего управляемо приземлился. Еще один трюк – «бочка» над другими автомобилями Tesla с последующим приземлением на землю.

Внешне концепт заметно отличается от машины, показанной в 2017 году. Вместо округлых очертаний спортивного кузова у него теперь более угловатые формы.

Презентация концепта Tesla Roadster

Под днищем стоят вентиляторы, создающие прижимную силу до 2g даже на неподвижном автомобиле. За ориентацию в воздухе отвечают десять газовых ускорителей, разработанных при участии SpaceX.

Сопла используют воздух сверхвысокого давления из двух резервуаров объемом по 600 литров. По словам Илона Маска, это обычный атмосферный воздух, поэтому запас можно пополнять во время движения. Те же сопла позволяют Roadster разгоняться до 96,6 км/ч менее чем за секунду.

Система рулевого управления, тормоза и педаль акселератора здесь полностью электронные – механической связи с колесами у них нет. Задний спойлер, в свою очередь, может менять прижимную силу в реальном времени; для него предусмотрены режимы высокой и низкой прижимной силы.

Что до комплектаций, на сайте Tesla для нового Roadster заявлены три – Performance, Thrust и Rocket. Версия Thrust, необходимая для заявленного разгона до 96,6 км/ч быстрее одной секунды, стоит 250 тыс. долларов (около 20,94 млн рублей). Rocket представляет собой одноместное исполнение, доступное только по специальному инвайту.

Серийное производство летающей Tesla Roadster планируют начать в 2028 году. Правда, сроки выпуска этой модели уже не раз сдвигали, так что воплотятся ли планы в жизнь – покажет время.

О другом спорткаре, который вскоре покинет рынок, «За рулем» уже подробно рассказал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!