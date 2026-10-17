Появилась новая разметка — разбираемся в цветных стрелках

Максим Кадаков: с хорошими дорожными указателями цветная разметка не потребуется

В Москве на проспекте Генерала Дорохова начали тестировать цветную разметку, которая подсказывает нужный съезд на МКАД.

На асфальт через каждые в 15 метров нанесли красные и синие световозвращающие стрелки: синие обозначают направление на северный участок МКАД, красные — на южный. Такие же цвета размещены на дорожных указателях рядом с нужными направлениями. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) считают, что это может сократить число случаев, когда водители пропускают съезд и пытаются вернуться к нему задним ходом, создавая риск ДТП.

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Работать это должно так: водитель ищет съезд на МКАД в северном направлении, видит на указателе синюю отметку рядом с надписью «МКАД Север» – и ориентируется по синим стрелкам на дороге до нужного съезда.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– В ЦОДД говорят, что такая разметка должна помочь водителям заранее выбирать нужный съезд. Но ведь красную разметку будут путать с временной. И надо немало времени, чтобы на ходу разобраться, что чему соответствует. Поэтому местные будут ехать, как обычно, «на автомате», а заезжие начнут пугаться.

Уверен, что работает старое правило: при хорошо организованной навигации (указателях), никаких дополнительных ухищрений не требуется. А то ведь иногда на больших щитах так нарисуют ответвления дороги, что не сразу и сообразишь, куда ехать.

Авторы проекта оговариваются, что стрелки не заменят стандартные знаки и разметку, а лишь дополняют их – по идее, ими можно и не пользоваться. При этом новая разметка уже отображается в Яндекс Навигаторе и Яндекс Картах, а до конца октября ее заведут в 2ГИС. Эксперимент будет длиться минимум год – дальше будут оценивать, помогло ли это снизить аварийность. Как думаете, будет работать?

Ранее «За рулем» рассказал, как отстоять свою правоту в ситуации нечитаемой разметки.