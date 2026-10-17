БЕЛАЗ выпустил новые фирменные ботинки

Компания БЕЛАЗ перестала заказывать фирменные ботинки в Китае

БЕЛАЗ запустил в продажу обновленную коллекцию фирменных ботинок — теперь это коллаба с белорусским обувным брендом Belwest.

Фирменная обувь у БЕЛАЗа была и прежде, но раньше она заказывалась у китайского производителя. В рамках перезапуска у линейки моделей сохранились дизайн и размерная сетка, но по-новому подобраны материалы, оттенки кожи и фурнитура – и теперь все это производится в Республике Беларусь. Пресс-служба БЕЛАЗа сообщает, что качество осталось на высоте, а цветовая палитра расширилась: к песочно-желтому и черному оттенкам добавился благородный коричневый.

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Сообщается также, что проект стал «примером успешного сотрудничества двух известных национальных производителей». Отметим, что обувная марка Belwest в России представлена, но обновленные «грузовые» ботинки пока можно купить только в фирменных магазинах Belaz Shop в РБ.

Ранее «За рулем» рассказывал, что БЕЛАЗ и Ростех начали совместную работу.