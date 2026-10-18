Этот Hyundai может загореться прямо на парковке: объявлена отзывная кампания

Hyundai отзывает 94 622 седана Genesis из-за кнопки электрорегулировки сидений

Hyundai объявила об отзыве 94 622 седанов Genesis в США. Повод – кнопки настройки положения кресел: они способны заклинить, тогда моторчик перегреется, а машина загорится. Официальное предупреждение на этот счет уже выпустило Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA).

Под кампанию попадают Hyundai Genesis 2015 и 2016 годов выпуска, а также Genesis G80 модельных годов 2017-2020. По сути, речь об одной и той же модели: она пережила обновление и смену имени.

Hyundai Genesis

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Как возникает проблема? Панель управления электрорегулировками смещается или повреждается – и сервопривод заклинивает во включенном положении. Моторчик работает без остановки, причем даже тогда, когда двигатель уже заглушен.

Дальше начинается нагрев – долгий, без пауз, и в какой-то момент не исключено возгорание. В США, кстати, уже зафиксировали как минимум два таких случая.

Чем чинить, пока не решили. Hyundai только прорабатывает варианты устранения дефекта; когда способ найдут, владельцев пригласят в дилерские центры Hyundai и Genesis, где блок отремонтируют или заменят.

Интерьер Hyundai Genesis

До тех пор совет от NHTSA простой, хотя и немного тревожный: не загонять машину в гараж и не оставлять ее на парковке рядом с другими автомобилями. Открытая улица, подальше от жилых домов, – вот что сейчас считается безопасным вариантом.

О других неожиданных странностях в автомобилях «За рулем» рассказал на примере «дышащего» руля.

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