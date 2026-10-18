Бюджетную Тойоту превратили в винтажный Land Cruiser: подробности о проекте

Delima Body Repair показала Toyota Hilux Rangga Rang Gruiser

Индонезийская мастерская Delima Body Repair взялась за бюджетный пикап Toyota Hilux Rangga и переделала его в ретромобиль по мотивам классического Land Cruiser FJ40. Проект назвали Rang Gruiser. Публика увидела машину на выставке Indonesia Modification Expo.

За основу взяли новый Hilux Rangga (на других рынках он известен как Hilux Champ) – коммерческий автомобиль в исполнении «шасси с кабиной», без надстроек и с короткой колесной базой. Одним обвесом тут не ограничились: все кузовные панели демонтировали, раму отделили от кабины, а переднюю часть удлинили. За счет этого пропорции удалось подтянуть ближе к современному прочтению FJ40.

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Самое заметное – нос. Появились круглые фары, отдельные указатели поворота и угловатая решетка радиатора, причем передний бампер позаимствован у Jeep Wrangler. По бокам – расширители арок и фирменные шильдики с винтажным шрифтом.

Корму дополнили брезентовым тентом, оригинальными задними крыльями и полноразмерной запаской на двери багажника. Цветовая гамма получилась такой: бирюзовый кузов, бежевый брезент, неокрашенный пластиковый обвес и белая окантовка решетки.

Колеса – штампованные, с внедорожными шинами, дорожный просвет увеличен. Технические характеристики не раскрываются, хотя известно, что самый мощный вариант Hilux Rangga оснащается 2,4-литровым турбомотором на 148 л.с. Полного привода у донора нет, так что доработанная машина осталась заднеприводной.

В салоне – коричнево-черная кожаная отделка сидений и штатный мультимедийный дисплей на минималистичной передней панели.

На всю работу ушло 35 дней – гонка ради участия в выставке 2026 года. Из-за сжатых сроков авторы сами признали, что недочеты есть, и пообещали исправить мелкие огрехи в следующем проекте. Стоимость переделки не раскрывается. Сам Toyota Hilux Rangga в Индонезии стоит от 194,3 млн индонезийских рупий (912 тыс. рублей) до 309,6 млн рупий (1,45 млн рублей).

О другом проекте на базе пикапа — ультралёгком жилом модуле — «За рулем» уже рассказывал.

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