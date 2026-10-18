С Днем работника дорожного хозяйства!

«За рулем» поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

В третье воскресенье октября в России традиционно отмечается День работника дорожного хозяйства.

В этот день вся редакция издания «За рулем» от души говорит спасибо всем, кто делает российские дороги современными и безопасными: инженерам, проектировщикам, строителям, геодезистам и рабочим. Ваш труд никогда не был легким, ведь Россия – страна огромных расстояний, непростого климата и самых неожиданных исторических коллизий. Однако вы остаетесь теми, кто по-настоящему объединяет эту страну.

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Вы проектируете магистрали, строите новые участки и ремонтируете существующие, а также обслуживаете мосты, тоннели и транспортные развязки. С 2020 года по проекту «Инфраструктура для жизни» вами построено и обновлено более 175 000 км дорог, по которым мы ездим каждый день...

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Спасибо за труд! Благодаря вам связываются города, оживают территории, улучшается логистика, развивается экономика – без проложенных вами транспортных артерий в стране не было бы ни движения, ни прогресса. Пусть трассы будут надежными, а работа всегда дарит удовольствие!

Ранее «За рулем» рассказал, что заправки, кафе и отели у трасс хотят объединить в комплексы.