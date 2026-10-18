Перебортировка шин — как все сделать правильно?

Эксперт «За рулем» рассказал, за чем следить на шиномонтаже при перебортировке

Сезон переобувки набирает силу – самое время вспомнить полезные навыки и фишки, связанные со сменой шин.

Как раз подоспела новая статья эксперта «За рулем» Алексея Ревина, где он разбирает малоизвестные особенности работы сотрудников шиномонтажного сервиса. Почему нельзя поднимать машину за борт одним домкратом, из-за чего вам обязательно сорвут секретку, зачем некоторые работники подкладывают спичку в балансировочный станок, а также – в какой момент вы должны уехать из сервиса, не дожидаясь дальшнейшего развития событий.

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В общем, список рассмотренный тем довольно широк, а одна из них касается совсем простой вещи – перебортировки шин. Однако нюансы есть и тут.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Перебортировка шин – это на первый взгляд дешевый, но на самом деле не самый выгодный способ обеспечить автомобиль зимними шинами, если прибегать к нему на протяжении несколько лет. Каждые полгода шины портятся при работе шиномонтажного станка. Поэтому, если пробеги вашего автомобиля невелики, а купили вы его себе надолго, то имеет смысл обзавестись и вторым комплектом дисков.

Если зимние шины все же предстоит смонтировать на диски, тогда проследите, чтобы перед балансировкой колесо вымыли или хорошо очистили от грязи. Это позволит провести качественную балансировку, которой при этом способе переобувки не избежать. А если на ваших дисках установлены внутренние датчики давления, предупредите об этом мастера, чтобы он их не повредил.

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