Рассекречен новый крупный кроссовер Volkswagen с богатым оснащением

Появились первые подробности о кроссовере Volkswagen T-Roc L для Китая

В базе Министерства промышленности и информатизации КНР (MIIT) заметили изображения нового Volkswagen T-Roc L – на снимках кроссовер показан в двух исполнениях.

Volkswagen T-Roc L

Для российского рынка модель интересна тем, что она должна заменить T-Roc, который у нас активно возили по параллельному импорту из Китая. Когда начнутся продажи и сколько будет стоить машина, пока не сообщается.

Габариты – главное отличие от предшественника. Колесная база прибавила 50 мм: было 2680 мм, стало 2730 мм. Кузов вырос на 312-322 мм в зависимости от версии. Прежний T-Roc имел длину 4319 или 4336 мм, а у T-Roc L этот показатель составляет 4641 или 4648 мм. По сути, по размеру новичок сравнялся с Volkswagen Tayron прошлого поколения.

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Внешность решена в новом фирменном стиле – прежний T-Roc был более округлым. Спереди бросаются в глаза светодиодная полоса на всю ширину кузова и крупная решетка радиатора. В стандартной версии кузов дополняют серебристые защитные накладки. У R-Line декор бамперов полностью черный, диски темные, крыша контрастная. Сзади фонари объединены в один световой блок, по центру размещены логотип и название модели.

Volkswagen T-Roc L

Моторная гамма включает две версии. 280TSI – это 1,4-литровый двигатель на 150 л.с., 300TSI – 1,5-литровый на 160 л.с. У обеих модификаций максимальная скорость составляет 200 км/ч.

При этом в Европе Volkswagen T-Roc сменил поколение еще год назад. Общего с китайской моделью у него нет: тот автомобиль компактнее (4373 мм) и оснащается другими моторами.

О том, какая популярная в России модель готовится получить полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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