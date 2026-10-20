В Россию привезли японский седан с проверенным мотором всего за 1,5 млн рублей

Nissan Sylphy Classic предлагается под заказ в РФ с ценами от 1,5 млн рублей

Заменить ушедшие Renault Logan и Kia Rio в России пытаются по-разному, и один из вариантов – Nissan Sylphy Classic с китайского рынка. Седан простой, мотор у него проверенный, а купить машину можно как под заказ, так и из наличия. Цены стартуют от 1,5 млн рублей.

Nissan Sylphy Classic

Конкретное предложение за 1 500 000 рублей нашлось у компании из Омска – на одном из классифайдов она обещает привезти под заказ новый седан 2025 года выпуска.

Судя по фотографиям, в комплектации есть бортовой компьютер, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, кондиционер, обогрев и электрорегулировка зеркал, запуск двигателя кнопкой, отделка интерьера эко-кожей и литые диски.

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Правда, указанная в объявлении цена далеко не всегда соответствует фактической: ее могут изменить курс валют, расходы на логистику, таможенное оформление, размер утильсбора и другие факторы. Зато сравнение показательное – отечественная LADA Vesta в кузове седан в самой доступной версии с вариатором стоит дороже, 1 631 000 рублей.

Во Владивостоке аналогичный Nissan Sylphy Classic доступен для заказа за 1 620 000 рублей. «Готовые» машины из наличия там продаются минимум за 2 160 000 рублей.

Столько же просят в Барнауле за экземпляр 2023 года выпуска без пробега – с тканевой отделкой сидений и простой аудиомагнитолой с монохромным дисплеем.

Еще минимум два автомобиля есть в наличии в Екатеринбурге: цена – от 2 350 000 до 2 400 000 рублей. Интерьер у них тканевый, зато установлена полноценная мультимедиа с сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. А вот кнопки запуска двигателя и некоторых других опций нет.

Интерьер Nissan Sylphy Classic

Главная ценность «классического» Sylphy – двигатель. Это бензиновый атмосферник объемом 1,6 литра, который выдает 122 л. с. и 135 Нм крутящего момента. Выпускается он с 2005 года и за это время пережил массу изменений, сведших «на нет» все «детские болезни».

В конструкции – распределенная система впрыска, однорядная цепь ГРМ со сроком службы до 200 000-250 000 км, укрепленные опоры и доработанная с годами конструкция поршневых колец. Турбины нет, «стучащих» гидрокомпенсаторов тоже.

Кстати, ранее Nissan Sylphy Classic попал в рейтинг самых надежных автомобилей Китая по версии местного подразделения аналитического агентства J.D. Power. Проблемы с ним встречаются реже, чем с другими моделями этого сегмента.

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