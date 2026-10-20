Вдвое дешевле «китайцев»: надежная семейная Тойота появилась на российском рынке

Toyota Sienta предлагается в России под заказ с ценами от 1,84 млн рублей

Во Владивостоке принимают заказы на семиместный компактвэн Toyota Sienta. Минимальный ценник – 1,84 млн рублей. Подобный формат кузова нередко рассматривают как более доступную альтернативу трехрядным кроссоверам: три ряда сидений есть и здесь, а у части моделей – еще и увеличенный клиренс.

Toyota Sienta

Поставки идут только из Японии, поэтому руль расположен справа, а интерфейсы в машине японские. За 1 840 000 рублей предлагают экземпляр с кожаным мультифункциональным рулем, адаптивным круиз-контролем и климат-контролем.

Плюс запуск двигателя с кнопки, электронный «ручник» с функцией AutoHold, медиасистема с крупным сенсорным экраном и электропривод боковых дверей – перечень опций этим не исчерпывается.

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Версия за 1 950 000 рублей выглядит скромнее. Сиденья здесь из ткани, обод руля пластиковый, дисплей мультимедиа меньше, панель приборов аналоговая, а вместо литых дисков – декоративные колпаки.

Третий вариант, за 2 000 000 рублей, наоборот, в богатой комплектации. В нем предусмотрены система кругового обзора с камерой заднего вида, кожаный мультируль, цифровая «приборка» и топовая для этой модели мультимедийная система. Привезти такую машину тоже можно под заказ.

Технически все три автомобиля идентичны. Под капотом – 1,5-литровый турбомотор мощностью 120 лошадиных сил, который работает в паре с бесступенчатым вариатором Direct Shift-CVT. Привод у бензиновых Sienta бывает только передним.

Интерьер Toyota Sienta

Цифры в объявлениях и итоговая сумма сделки совпадают не всегда. На деле все зависит от курса валют в день покупки, расходов на логистику, включая доставку автомобиля до клиента, таможенного оформления, размера утильсбора и выбранной схемы оформления.

Официально продающиеся в России трехрядные «китайцы» обычно дороже. Jetour X90 Plus 2026 года выпуска без учета скидок стоит 4 199 000 рублей, Geely Okavango – от 3 864 990 рублей, а GAC GS8 с семиместным салоном обойдется минимум в 4 799 000 рублей.

О возвращении знакомого семейного кроссовера на российский рынок «За рулем» уже рассказывал.

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