Ему не нужна развитая инфраструктура: чем интересна новинка известной марки?

Минпром КНР: GAC Trumpchi S7 HEV+ получил турбомотор 4A15J4 на 170 сил

В базе министерства промышленности КНР зарегистрирована новая модификация кроссовера GAC S7 – HEV+. От такой версии ждут сниженного расхода топлива, а еще ей не нужна развитая зарядная инфраструктура.

Тем временем в Китае все прочнее закрепляются традиционные гибриды HEV. Местные производители один за другим переводят свои модели на такие силовые установки. Внешней зарядки у них не предусмотрено, а тяговая батарея ставится небольшой емкости – энергию она получает только от работы ДВС либо за счет рекуперативного торможения.

GAC Trumpchi S7 HEV+

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Еще один игрок в этом сегменте – кроссовер GAC Trumpchi S7 в исполнении HEV+. Первые сведения о его характеристиках уже появились в каталоге китайского минпрома.

Судя по снимкам из ведомственной базы, снаружи машина не переменилась: дизайн тот же, что у подзаряжаемой версии. Вероятно, у новинки не будет зарядного порта на заднем левом крыле. Правда, нужного ракурса в каталоге нет – так что пока это лишь предположение.

По размерам машина почти не отличается, но кое-что поменялось: длина кузова – 4895 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2875 мм. Длина и база стали меньше на 5 мм, чем у актуальной версии. Зато кроссовер сбросил более 170 кг: снаряженная масса – от 1910 до 1958 кг, полная – до 2400 кг.

Углы въезда и съезда не изменились – 19 и 23 градуса. В салоне пять мест. С завода автомобиль может идти на шинах 245/55 R19 или 255/50 R20.

Силовая установка – 1,5-литровый турбированный двигатель 4A15J4. Он выдает 170 лошадиных сил (125 кВт), а максимальная скорость машины – 180 км/ч. Больше технических данных в каталоге пока не зарегистрировано.

В России GAC S7 сейчас продается в двух комплектациях – ST и SX Premium. Автомобиль 2026 года стоит 5 899 000 и 6 249 000 рублей соответственно, а со скидками ценник опускается до 5 599 000 – 5 949 000 рублей.

GAC Trumpchi S7 HEV+

С августа в РФ принимают предварительные заказы на Umo 8 – локализованную версию GAC S7 от компании «Яндекс». Без учета выгоды базовая «Макс» оценена в 5 690 000 рублей, топовая «Ультра» – в 6 190 000 рублей.

Размеры Umo 8 – 4900 х 1950 х 1780 мм при колесной базе 2880 мм. Привод здесь электрический: два мотора дают суммарную пиковую мощность 340 лошадиных сил, а 1,5-литровый турбомотор на 156 сил работает генератором. Батарея на 36,3 кВт⋅ч обеспечивает до 153 км пробега на электротяге по циклу NEDC.

О том, какие гибриды сегодня выбирают россияне, «За рулем» уже рассказывал.

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