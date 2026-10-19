Когда летающую Tesla можно будет увидеть в России

Эксперт Шапарин: появится ли летающий суперкар Tesla на дорогах России

Новый электрический суперкар Tesla, способный подниматься в воздух, на дорогах общего пользования не появится. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его версии, концепт Илону Маску нужен ради привлечения новых спонсоров.

Свою мысль он объяснил так: «Этот автомобиль в такой комплектации с разгоном за секунду до 100 км/ч на дорогах общего пользования представлен не будет. Это возможность показать технологии ради технологий для того, чтобы привлечь дополнительные инвесторские деньги. Раньше Илона Маска обвиняли в том, что его компания SpaceX отправляет инвесторам в качестве своей программы действий просто фотографии космоса и просит денег. Здесь он решил показать что-то более существенное и вещественное», – сказал он.

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Отдельно Шапарин заметил, что подобные решения Tesla далеки от реальной эксплуатации: «Ну, поставили в машину какое-то количество подобных движков, которые позволяют такой вот эффектный трюк реализовать. Ну и чего, это с реальной жизнью никак не связано, потому что в реальной жизни никому не нужно. Все эти нововведения, ухищрения со стороны Tesla, как руль не круглый и так далее, просто тупо мешают автовладельцам. Поэтому вероятность того, что это все будет на дорогах общего пользования, равна нулю. И, соответственно, в Российской Федерации их тоже не будет», – подчеркнул он.

Презентация Roadster и сроки выпуска

До этого Tesla показала электрический спорткар Roadster. На демонстрации машина перелетела через препятствие, сделала переворот вокруг себя, забралась на изогнутую рампу и «спрыгнула» с нее. Показ прошел на испытательном полигоне SpaceX в штате Техас. В автомобиль добавили систему, которая через сопла выбрасывает сжатый газ и помогает управлять положением машины в воздухе.

Ранее «За рулем» рассказывал о презентации летающего автомобиля Tesla, который Маск показал инвесторам.

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