BYD поместила на передней панели экраны на 30 и 35 дюймов

BYD представила интерфейс Giant Screen UI для электромобиля Tang 3-го поколения

Одного большого экрана в машине компании BYD теперь явно мало. Китайский производитель показал модульный интерфейс Giant Screen UI, созданный для электромобиля Tang третьего поколения. Пятиместный электрический внедорожник должен добраться до китайского рынка в четвертом квартале 2026 года – об этом пишет Autohome.

Как все устроено в салоне? У основания лобового стекла разместили выдвижной дисплей диагональю 35,4 дюйма. На него выводятся скорость, состояние автомобиля и навигация, то есть верхний экран по сути забирает себе функции привычной приборной панели и проекционного дисплея.

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Передняя панель занята 30-дюймовым панорамным сенсорным экраном. Работает он как конструктор: окна двигаются, меняют размер и раскладываются плиткой – под навигацию, музыку, видео и служебную информацию. Каждый собирает раскладку под себя, и это, пожалуй, главное отличие от стандартных мультимедийных систем.

Поселился в салоне и анимированный компаньон на базе искусственного интеллекта – «Сяо Мяньбао», что переводится как «Маленький хлеб». Персонаж узнает пассажиров по лицу и голосу, здоровается, реагирует на подсказки и меняет выражение лица.

О том, насколько уверенно китайские электромобили чувствуют себя в России, «За рулем» уже рассказывал.

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