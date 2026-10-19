Почему в регионах России отличается цена ОСАГО

В компании «Согласие» объяснили разницу цен на ОСАГО в регионах России

Стоимость полиса ОСАГО для одной и той же модели машины в разных регионах России может не совпадать. Причина – территориальные коэффициенты. Об этом сообщили в страховой компании «Согласие».

Заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Дмитрий Соколов пояснил: страховую премию рассчитывают по формуле Центробанка России. Она складывается из базового тарифа и корректирующих коэффициентов, причем учитываются как характеристики автомобиля, так и регион его регистрации.

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«ОСАГО для Haval Jolion в Москве обойдется примерно в 9,4 тыс. рублей, а в Краснодаре – в 8,1 тыс. рублей», – рассказал эксперт.

Территориальные коэффициенты утверждает ЦБ. По сути, это индекс аварийности региона: чем чаще в нем случаются ДТП, чем больше обращений за выплатами по ОСАГО, тем выше становится коэффициент, и соответственно – дороже полис для каждого автовладельца.

О других расходах, которые ложатся на владельца, «За рулем» рассказал, сравнив пять моделей с минимальной стоимостью владения.

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