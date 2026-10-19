Депутат Гарин: для летающей Tesla будут нужны особые права

Депутат Гарин: Летающий Tesla Roadster вряд ли допустят на дороги России

Взлетающий электрический суперкар Tesla Roadster выглядит эффектно, однако к реальной езде по дорогам общего пользования он пока не готов. Такое мнение высказал Олег Гарин, член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

«Во-первых, перемещаться на таком автомобиле по обычным российским дорогам, скорее всего, не разрешат. Это в первую очередь демонстрационный, экспериментальный прототип, а не серийная машина для дорог общего пользования. В подобных системах используются дополнительные двигатели (в том числе работающие на сжатом воздухе), которые меняют саму логику управления транспортным средством. Пока нет ни международных, ни российских стандартов безопасности для такого гибрида наземного и воздушного транспорта – их еще предстоит разработать», – сказал он.

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Безопасность и допуск на дороги

Рисков, связанных с безопасностью, по словам парламентария, хватает и без того, а в городской среде они возрастают многократно. Не исключено, что управлять такой техникой придется с «удостоверением пилота» – хотя этот вопрос, считает Гарин, относится скорее к будущему.

«Если когда-то такие машины начнут сертифицировать для специальных зон (например, закрытых полигонов или выделенных трасс), тогда действительно может появиться отдельная категория допуска. Но это вопрос будущего регулирования, а не сегодняшнего дня», – пояснил он.

Прежде чем всерьез обсуждать какой-либо допуск, нужен глубокий технический и правовой анализ, добавил депутат.

«Нужно понять, какие барьеры (технические, сертификационные, страховые) придется преодолеть, прежде чем говорить о каком-либо допуске. И уже исходя из этого выстраивать диалог с производителями и регуляторами. Главное – найти баланс: не задушить инновацию бюрократией, но и не допустить рисков для людей», – заключил он.

О летающем Tesla Roadster и его обещанных возможностях «За рулем» рассказывал ранее.

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