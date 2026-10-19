Выяснилось, что думают автолюбители о будущем китайских авто в России

Дром: 33% водителей считают, что китайские модели уже прочно закрепились в стране

Всероссийский автомобильный портал Дром провел опрос среди автолюбителей, чтобы понять, сохранят ли китайские машины позиции на рынке, если вернутся привычные глобальные марки.

В исследовании, проходившем с 14 по 21 сентября 2026 года, приняли участие более 11 тысяч пользователей сайта.

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Мнения разделились: 33% полагает, что китайские модели уже прочно закрепились в стране и либо удержат свои позиции, либо потеряют в продажах совсем немного. Примерно столько же, 31%, уверены в обратном: с возвращением знакомых брендов продажи «китайцев» заметно упадут или они вовсе уйдут с рынка. Еще 36% сомневаются, что глобальные автопроизводители официально вернутся в Россию.

География ответов оказалась показательной. В Курганской области, Бурятии и Крыму по 43% автолюбителей считают, что китайские бренды не только останутся, но и составят конкуренцию западным маркам. А вот в Югре и Бурятии по 42%, а также в Забайкалье (35%) не видят в «китайцах» серьезных соперников для глобальных брендов и ждут падения их продаж. Наиболее скептично к возвращению мировых марок настроены жители Ленинградской и Самарской областей (по 46%), а также Сахалина (45%) – там чаще выбирали ответ «Никто не вернется, не ждите».

В итоге же все решит цена. По словам одного из пользователей из Ростовской области, даже если продажи китайских машин просядут, это будет не драматично: «Все будут сравнивать цену. Не надо питать иллюзий, что машины вновь будут по старым ценам 2020-х годов. А "китайцы" явно дешевле, так что их тоже продолжат брать».

Другие иронично замечают, что к моменту возвращения глобальные бренды сами станут китайскими из-за масштабов бейдж-инжиниринга.

О том, почему китайские машины в России снова дорожают, «За рулем» уже рассказывал.

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