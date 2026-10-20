Популярный китайский кроссовер готовится к старту продаж в России
Кроссовер Li L8, он же Lixiang L8, получил сертификацию в России. Теперь модель готовится к началу продаж. Об этом говорится в сообщении пресс-службы китайской компании.
Пятиместный кроссовер с последовательной гибридной силовой установкой станет следующей новинкой бренда после представленного ранее флагманского Li L9 Livis. Автомобиль будет поставляться в Россию в официальной спецификации, разработанной с учетом особенностей местного рынка, с полной локализацией интерфейса и интегрированными сервисами «Яндекса», включая навигацию, музыку и другие цифровые приложения.
Также владельцы Li L8 смогут пользоваться русифицированным мобильным приложением Li Auto и проводить регистрацию мастер-аккаунта по адресу электронной почты.
Информация о технических характеристиках, комплектациях, оснащении и стоимости автомобиля будет раскрыта позже.
О том, что в России начались продажи еще одного китайского кроссовера, «За рулем» уже рассказывал.
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