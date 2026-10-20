Доля отказов по автокредитам в России заметно выросла

НБКИ: доля отказов по автокредитам в сентябре 2026 года выросла до 69,3%

Сентябрь 2026 года закончился для заемщиков автокредитов неутешительной статистикой: из десяти обращений в банк успехом увенчались меньше трех. Точная цифра по стране – 69,3% отказов, и это данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Месяцем ранее кредиторы отклоняли 65,7% заявок. Разница в 3,6 процентного пункта кажется небольшой лишь на первый взгляд – движение идет последовательно в одну сторону, и мягче условия пока не становятся.

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Причина, по сути, одна. Жесткая денежно-кредитная политика плюс ограничения на выдачу займов гражданам с высокой долговой нагрузкой вынуждают финансовые организации действовать осмотрительно. Планку по кредитной истории и платежеспособности потенциальных клиентов поднимают, чтобы снизить вероятность просрочек.

Иркутская область и Алтайский край в лидерах

Если смотреть на тридцать регионов с наибольшим числом заявок, то хуже всего ситуация в Иркутской области – там отказали 76,4% обратившихся. Следом идут Алтайский край с 76,2% и Краснодарский край с 75,6%.

Есть, впрочем, и территории, где одобрение получить реальнее. Нижегородская область показывает 61,3% отказов, Санкт-Петербург – 61,4%, Москва и Татарстан – по 62,7%.

Полностью список пятнадцати регионов-антилидеров за сентябрь 2026 года выглядит так:

Иркутская область – 76,4% (+2,3 п. п. за месяц);

Алтайский край – 76,2% (+2,4 п. п.);

Краснодарский край – 75,6% (+3,1 п. п.);

Красноярский край – 74,7% (+3,6 п. п.);

Кемеровская область – 74,5% (+2,7 п. п.);

Ставропольский край – 74,1% (+3,1 п. п.);

Ростовская область – 73,9% (+3,5 п. п.);

Новосибирская область – 73,6% (+2,9 п. п.);

Республика Крым – 72,0% (+0,1 п. п.);

Тюменская область с ХМАО и ЯНАО – 71,4% (+4,1 п. п.);

Оренбургская область – 71,0% (+4,2 п. п.);

Волгоградская область – 70,9% (+5,0 п. п.);

Омская область – 70,9% (+4,1 п. п.);

Саратовская область – 70,9% (+3,7 п. п.);

Свердловская область – 69,6% (+4,5 п. п.).

Рост отказов в Волгоградской области и Чувашии

Максимальный прирост за месяц дали Волгоградская область и Чувашия – по 5 процентных пунктов. Дальше идут Вологодская область (+4,8 п. п.), Тульская (+4,7 п. п.) и Свердловская (+4,5 п. п.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает происходящее с двумя факторами: банки усиливают требования к кредитным историям и одновременно конкурируют за клиентов с высокой кредитоспособностью. Наглядный ориентир – среди граждан с персональным кредитным рейтингом выше 750 баллов отказ по автокредиту получают только 44%.

Тем, кто готовится подавать заявку, имеет смысл сначала навести порядок в собственных финансах: прикинуть долговую нагрузку, запросить кредитную историю, проверить актуальность сведений о действующих обязательствах. Одобрения эти шаги не гарантируют, зато помогут трезво оценить, как заявку увидит банк.

О том, как приостановка льготного автокредита отразится на рынке, «За рулем» уже рассказывал.

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