Geely договорилась о глобальном партнерстве с Google

Машины Geely получат сервисы Google по всему миру к 2027 году

Geely заключила соглашение с Google, которое выходит за рамки одного рынка. По условиям партнерства машины марки за пределами Китая получат голосового помощника Google Gemini, навигацию Google Maps и магазин приложений Google Play. О договоренности рассказало издание CarNewsChina, ссылаясь на заявление главного технического директора Geely Holding Group Шэнь Юаня.

Логика здесь простая: перечисленные сервисы и без того плотно вошли в повседневную жизнь водителей. Шэнь Юань прямо говорит, что Google Gemini, Google Maps и Google Play – это сервисы, которыми люди пользуются каждый день. В машинах Geely они помогут прокладывать маршруты, искать ближайшие зарядные станции, запускать нужные приложения и решать другие привычные задачи.

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Зато сама цель партнерства куда скромнее, чем может показаться на первый взгляд. Напичкать автомобиль технологиями – не задача. Сделать его проще и понятнее для водителя – вот что важно. Цифровая панель управления, по словам топ-менеджера, легко превращается в перегруженный интерфейс: функции конкурируют за внимание, меню усложняются, и даже обычная поездка начинает требовать слишком много нажатий. Новые сервисы как раз должны избавить водителя от этой лишней суеты.

Кстати, сроки тоже названы. Первая модель Geely с сервисами Google должна выйти на мировой рынок во второй половине 2027 года. Как именно она будет называться, в компании пока не раскрывают.

О новом варианте популярного в России кроссовера Geely «За рулем» рассказывал.

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