Его строили 22 года: уникальный Rolls-Royce выставили на продажу
На американской площадке Bring a Trailer выставили Rolls-Royce Phantom VI 1971 года – экземпляр, каких больше нет. Кузов для него делала туринская фирма Frua, а не штатное ателье Rolls-Royce, и на всю историю постройки ушло 22 года. Об этом пишет Motorious.
Всего с 1968 по 1990 год марка собрала 374 машины Phantom VI. Почти каждая получила одинаковый кузов от Mulliner Park Ward – и как раз на этом фоне нынешний лот выглядит исключением. Заказчиком выступил британский застройщик Роберт Бьюкенен-Михаэльсон, пожелавший, чтобы работу выполнил Пьетро Фруа в Турине.
Четырехдверный всесезонный кабриолет Фруа спроектировал, однако сроки поплыли. Уже в 1977 году проект оказался у американского коллекционера Джеймса Лика, а в 1983-м Пьетро Фруа скончался, так и не доведя машину до конца. Собирала ее компания Royle Cars из английского Дарема; публике готовый автомобиль показали на Женевском автосалоне в 1993 году. Между стартом работ и премьерой, напомним, прошло 22 года.
По габаритам машина огромна – около 6,4 метра в длину. Под капотом – 6,2-литровый V8 с двумя карбюраторами SU, который работает в паре с четырехступенчатым автоматом. Пробег при этом смешной: примерно 450 километров. Кузов выкрашен в бордовый с кремовой полосой, а сверху натянут красный мягкий верх с тремя положениями – седан-де-вилль, ландоле или кабриолет.
Внутри – кожа Connolly цвета шампанского, а на приборной панели, дверях и центральной консоли разместились вставки из орехового дерева и стерлингового серебра. За электроприводным разделительным окном пассажиры второго ряда получают откидные сиденья, столики для письма, барный шкафчик, телевизор и видеомагнитофон. Кстати, в 2026 году автомобиль прошел техобслуживание.
Сейчас ставка держится на уровне $2077 – это порядка 172,5 тыс. рублей. Правда, речь идет лишь о стартовой цене на ранней стадии торгов, а не о рыночной стоимости. Продавец уверяет, что машина уже выходила на торги и когда-то ушла новой за £2,1 млн (232,8 млн рублей по текущему курсу), вот только независимых подтверждений этой суммы отыскать не удалось.
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