Ввоз премиальных авто в Россию увеличился: тройка лидеров

«Автостат»: импорт премиальных автомобилей в Россию вырос на 38,5%

За январь – сентябрь 2026 года в страну ввезли 34 959 новых автомобилей премиальных глобальных марок. Это на 38,5% больше, чем за те же девять месяцев годом ранее, – такие данные агентство « Автостат» привело в ответ на запрос Autonews.ru.

Общая цифра складывается из очень разных историй. Кто-то прибавлял по чуть-чуть, кто-то нарастил поставки в разы, а отдельные бренды и вовсе ушли в небольшой минус.

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BMW удержал первое место по импорту

Лидерство по объемам поставок осталось за BMW – 10 321 машина и плюс 8,1% к результату прошлого года.

Следом идет Audi: 9714 автомобилей, но прирост совсем другого масштаба – 356,5%. Замыкает первую тройку Mercedes-Benz с 7319 машинами (+30,7%).

Если смотреть на отдельные модели, картина становится еще контрастнее. Audi Q5 разошлась тиражом 4452 штуки, прибавив 655,9%, а Audi Q3 подскочила на 931,5% – до 2455 машин. В топ-3 по объемам попал и BMW X3 с результатом 3057 автомобилей (+19,8%).

Infiniti и Mini растут, Porsche и Jeep буксуют

Любопытно, что заметная прибавка в процентах случается и при скромных абсолютных числах: Infiniti нарастила поставки на 69,3%, Mini – на 20,5%. Зато Porsche и Jeep, напротив, немного просели.

Среди прочих востребованных моделей – Mercedes-Benz G-Class (1506 штук), Mercedes-Benz GLE (1362 автомобиля, рост 117,6%), BMW 5 Series (1034 машины, +72%) и Audi A5 (959 штук с подъемом на 888,7%).

О том, как китайские марки теснят конкурентов на нашем рынке, «За рулем» рассказывал на примере рекорда продаж суббренда Nevo.

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