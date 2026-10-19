Завод, 43 года выпускавший Opel, переключился на китайские электрокроссоверы

Stellantis: первый кроссовер Leapmotor B10 европейской сборки выпущен в Сарагосе

В испанской Сарагосе с конвейера сошел первый Leapmotor B10, собранный в Европе. Компактный электрический кроссовер стал первой моделью «нового автопроизводителя», выпущенной на мощностях одного из старейших автозаводов Европы, – и именно этот момент оказался ключевой вехой сотрудничества китайской Leapmotor и концерна Stellantis.

Площадке в Сарагосе 43 года. Все эти десятилетия здесь делали автомобили Opel, а суммарный выпуск за всю историю превысил 10 миллионов машин. Линии модернизировала совместная команда Leapmotor и Stellantis – она же и наладила смешанное производство.

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Теперь B10 встанет на один конвейер с Opel Corsa, Peugeot 208 и Lancia Ypsilon. Кстати, одновременно заработал завод по сборке батарейных модулей в испанском Марлене: силовые батареи для кроссовера будут приходить оттуда, без дальних перевозок.

Зачем вообще собирать в Европе? Логистика становится короче, импортные пошлины ЕС обходятся стороной, а цена в итоге выходит конкурентнее. Stellantis тоже в плюсе – старый завод, наконец, получает загрузку мощностей.

Технически кроссовер построен на новой платформе LEAP 3.5, где электропривод, электроника и системы автомобиля сведены в единую высокоинтегрированную архитектуру. По габаритам это представитель C-класса: длина – 4515 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1655 мм, колесная база – 2735 мм.

О том, какие перемены ждут китайские электромобили в России, «За рулем» уже рассказывал.

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