Эксперты предложили изменить систему льготных автокредитов в России

Evolute и Voyah: нужен более широкий охват клиентов при умеренной субсидии

Российские бренды Evolute и Voyah выступили с инициативой пересмотреть подход к распределению господдержки на покупку автомобилей, выяснило издание «Автоновости дня».

По мнению представителей компаний, действующие программы льготного кредитования и лизинга в 2026 году оказались востребованными и выполнили свою задачу, однако их эффективность можно повысить. В пресс-службах брендов отметили, что досрочное освоение бюджетных лимитов, о котором ранее сообщил Минпромторг, свидетельствует не только о выполнении планов, но и о высоком спросе на сами инструменты поддержки.

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С начала 2026 года по программам льготного автокредитования и лизинга в России было реализовано 178,2 тыс. автомобилей, из которых более 123 тыс. пришлось на кредиты и почти 55 тыс. – на лизинг. В конце сентября Минпромторг объявил о приостановке действия программ из-за исчерпания выделенного бюджета, подчеркнув, что меры поддержки заложены в новый бюджетный цикл.

По словам представителей Evolute и Voyah, вопрос заключается не только в общем объеме финансирования, но и в размере субсидии на один автомобиль. Чем выше выплата, тем быстрее расходуется бюджет и тем меньшему числу покупателей удается воспользоваться льготой.

Поэтому более сбалансированным подходом компании считают умеренный размер субсидии при более широком охвате клиентов.

В Evolute и Voyah также отметили важность предсказуемости программ, достаточного финансирования и понятных правил на длительный период. По их мнению, поддержка со временем должна становиться не максимальной по размеру субсидии, а максимально эффективной по охвату и результату.

Для развития рынка важны не только прямые меры стимулирования спроса, но и локализация производства, развитие зарядной инфраструктуры, технологий и снижение общей стоимости владения электромобилем.

В том, к чему привела приостановка льготных автокредитов, «За рулем» уже разбирался.

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