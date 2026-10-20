Надежный мотор и автомат — новый седан Kia дешевле 2 млн рублей приехал в Россию

Kia Pegas 2023 года в версии Comfort предлагается в РФ с ценой от 1,6 млн рублей

Привычных цен на иномарки в России нет давно, хотя альтернативный импорт потихоньку возвращает покупателям выбор.

Один из таких вариантов – Kia Pegas: бюджетный седан китайской сборки, у которого под капотом надежная «техника», а на ценнике – сумма куда скромнее, чем у многих конкурентов.

Kia Pegas

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По состоянию на октябрь 2026 года в продаже имеется как минимум несколько таких машин, причем все они уже в наличии.

География на этот раз узкая – все найденные автомобили выставлены в Москве. Одна из столичных компаний оценила пару новых Пегасов в 1 599 000 и 1 629 900 рублей (без учета возможных скидок), другая просит за такой седан 1 639 000 рублей.

Год выпуска у всех одинаковый – 2023-й, комплектация тоже одна, Comfort: две фронтальные подушки безопасности, 14-дюймовые литые диски, галогенные фары, электропривод и обогрев зеркал, люк в крыше, кондиционер, бортовой компьютер, 12-вольтовая розетка с USB-портом и заводская аудиомагнитола с небольшим монохромным дисплеем.

Kia Pegas

Под капотом у всех привезенных машин стоит 95-сильный атмосферный двигатель MPI объемом 1,4 литра. Надежность этого агрегата уже подтвердили миллионы километров, накрученных в такси. В паре с ним работает классический 4-ступенчатый автомат.

По длине Pegas оказался ровней хорошо знакомому россиянам кроссоверу Hyundai Creta второго поколения – те же 4300 мм. Ширина корейской «четырехдверки» составляет 1700 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2570 мм. Собирают модель на заводе совместного предприятия Dongfeng Yueda Kia.

О еще одном доступном варианте вместо привычных иномарок — кроссовере Skoda, который оказался дешевле «китайцев», — «За рулем» уже рассказал.

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