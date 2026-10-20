Простаивающий моторный завод под Петербургом хотят перезапустить

Hyundai WIA под Сестрорецком планируют перезапустить в 2027 году

Моторная площадка Hyundai WIA, расположенная под Сестрорецком, имеет шанс вновь начать работать – ориентировочно в 2027 году. Управлять ею будет холдинг «АГР».

Пока «АГР» выпускает двигатели лишь в Калуге. С апреля нынешнего года оттуда выходят 1,6-литровые турбомоторы для моделей, которые холдинг разрабатывает вместе с компанией Defetoo. А в июле калужское предприятие преодолело производственную планку – 25 тыс. выпущенных двигателей.

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Что за объект перейдет под новое управление? Завод Hyundai WIA под Санкт-Петербургом открыли в сентябре 2021-го. Соседство у него примечательное: рядом находится бывший автомобильный завод Hyundai, где сейчас отверточным методом собирают компактные кроссоверы Tenet Plus L4, а прежде там выпускали бюджетные Kia и Hyundai под российским брендом Solaris.

До остановки на этой площадке делали исключительно атмосферные бензиновые двигатели для Hyundai и Kia – 1,6-литровые агрегаты серии Gamma и 2,0-литровые моторы серии Nu. Изначально такие двигатели поставлялись в Россию из-за рубежа. Какие именно моторы станут собирать в 2027 году после перезапуска, пока неизвестно.

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