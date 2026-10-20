В России снизят субсидии на льготные автокредиты, но расширят охват их клиентов

Льготные автокредиты и лизинг в 2026 году охватили 178,2 тыс. машин в России

Программы поддержки спроса на автомобили в 2026 году сработали, однако баланс в них явно смещен: лучше бы уменьшить субсидию на одну машину, зато пустить по льготной схеме больше покупателей. Такой позиции придерживаются в пресс-службах Evolute и Voyah.

Цифры от Минпромторга выглядят так: с января 2026-го по льготным автокредиту и лизингу в стране реализовали 178,2 тыс. автомобилей. Большая часть пришлась на кредитование – свыше 123 тыс. машин, еще 54,8 тыс. единиц техники купили через льготный лизинг.

Досрочное освоение бюджетных лимитов в Evolute и Voyah трактуют шире, чем просто выполнение плана. По сути, оно говорит о высоком спросе на сами инструменты поддержки – людям они нужны.

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«Мы еще летом говорили о том, что вопрос здесь не только в общем объеме финансирования, но и в размере субсидии на один автомобиль. Чем она выше, тем быстрее расходуется бюджет программы и тем меньше покупателей могут ею воспользоваться. Поэтому более сбалансированным подходом мы считаем умеренный размер субсидии при более широком охвате клиентов», – пояснили в Evolute и Voyah.

Рынок электрокаров в России, между прочим, совсем молодой. За январь – сентябрь 2026 года продали около 10,6 тыс. новых электромобилей, а их доля в общем объеме новых легковушек – примерно 1,1%. Завершать системную поддержку сегмента в таких условиях, по мнению представителей брендов, рановато.

«На наш взгляд, в следующем бюджетном цикле особенно важны предсказуемость программ, достаточный объем финансирования и понятные правила на длительный период. При этом поддержка со временем должна становиться не максимальной по размеру субсидии, а максимально эффективной по охвату и результату», – считают в Evolute и Voyah.

Одними прямыми мерами стимулирования спроса дело не ограничивается, добавляют в компаниях. Для развития рынка важны локализация производства, зарядная инфраструктура и технологии, а еще снижение общей стоимости владения электромобилем.

Пока одни ждут возобновления программ, другие действуют сами. В начале октября электрокроссовер Evolute i-Joy и гибридный кроссовер Evolute i-Space 2026 года выпуска стали продавать с прямыми скидками – при оплате наличными они достигают 551 тыс. рублей.

Voyah тоже пересмотрел цены и скидки на гибридные кроссоверы Free в версиях « Спорт» и «Спорт+». Базовая цена «Спорта» выросла на 200 тыс. рублей, зато прямые скидки увеличили, поэтому обе версии за наличные обошлись покупателям дешевле.

Напомним, в конце сентября Минпромторг объявил о приостановке льготных автокредитования и лизинга – бюджет на них закончился. В министерстве уточнили, что меры поддержки заложены в новый бюджетный цикл, а о возобновлении программ сообщат отдельно.

О том, почему китайские электромобили подорожают с апреля 2027 года, «За рулем» объяснил.

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