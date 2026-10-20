Доля зарубежных шин на российском рынке продолжает расти

РАСПП: ввоз китайских шин впервые обогнал российское производство

Впервые за всю историю наблюдений китайских легковых покрышек в Россию привезли больше, чем выпустили на отечественных заводах. За январь – июнь 2026 года из Китая поступило порядка 7,1 млн шин, а российские предприятия за тот же период сделали 6,7 млн штук. Такие цифры озвучил председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в разговоре с «Фонтанкой».

Разрыв, на первый взгляд, небольшой. Но за ним стоит устойчивая тенденция: свои заводы сбавляют обороты, а доля зарубежных покрышек на рынке растет месяц за месяцем.

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Доля импорта к октябрю, по оценке эксперта, дошла до 55-57%. Годом ранее, по итогам 2025-го, показатель держался на уровне 48,5%. Китайская продукция при этом занимает примерно 80% всего ввоза из-за рубежа – то есть почти каждый привозной комплект сегодня азиатского происхождения.

Российская шинная отрасль на этом фоне проседает. Росстат подсчитал: за январь – июль 2026 года в стране выпустили 22,5 млн шин, покрышек и новых резиновых камер, что на 9,3% ниже прошлогоднего уровня.

В легковом сегменте картина тяжелее общей. Здесь производство за первое полугодие упало на 18%, подсчитали в РАСПП. Отдельные предприятия, по словам Манкевича, загружены лишь наполовину – мощности простаивают.

Цены, вопреки росту доли импорта, резко не подскочили. По данным Росстата, в сентябре 2026 года средняя легковая покрышка стоила 5461 рубль – всего на 1,1% дороже, чем год назад. Казалось бы, вот она, хорошая новость для автомобилиста.

Правда, за средней цифрой прячется совсем другая динамика. НАПИ фиксирует: непремиальные зимние шины за год прибавили 6,4% и теперь тянут на 10 тысяч рублей за штуку. В премиуме рост еще заметнее – 11,2%, до 30,8 тысячи рублей за покрышку.

Подкинуть проблем рынку могут и готовящиеся ограничения. Минпромторг предложил ужесточить требования к содержанию вредных полициклических ароматических углеводородов в шинах. Участники рынка считают, что под новые правила попадет изрядная доля бюджетного импорта. Пока, впрочем, речь идет лишь об обсуждаемой инициативе, а не о вступившем в силу запрете.

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