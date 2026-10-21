Запас хода 1240 км и цена от 1,75 млн рублей: новый кроссовер Chery уже на рынке

В Китае стартовали предзаказы гибрида Chery iCar V25 с ценами от 1,75 млн рублей

В Китае стартовал прием предварительных заказов на кроссовер Chery iCar V25. Машина получила гибридную силовую установку и четыре комплектации – как с задним, так и с полным приводом. Минимальный ценник – 139 800 юаней, что по текущему курсу соответствует примерно 1,75 млн рублей.

Chery iCar V25

По сути, перед нами увеличенная версия электрического V23, который дебютировал в Поднебесной еще в 2023 году. Сходство во внешности бросается в глаза: та же угловатая архитектура кузова и узнаваемая светодиодная оптика.

Правда, у гибридного «двадцать пятого» на заднем левом крыле появился лючок бензобака – по нему машину проще отличить от электромобиля.

Chery iCar V25

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Сертификацию модель прошла еще в июле, а теперь в Китае раскрыли полные характеристики, опубликовали предварительный прайс-лист и начали собирать заказы. На старте доступны версии Pro и Max с задним приводом – 139,8 и 149,8 тыс. юаней (1,75-1,87 млн рублей). Полноприводные Max+ и Ultra оценили в 163,8 и 175,8 тыс. юаней, то есть примерно в 2,05-2,2 млн рублей.

Chery iCar V25

За пределами Китая у новинки тоже есть перспективы. Продавать ее будут под глобальным брендом iCaur; тестовый прототип уже замечали в Малайзии и Австралии. До России кроссовер доберется в 2027 году, причем здесь его предложат под локальной маркой Esteo.

Экстерьер выполнен в ретро-стиле, который в Китае снова набирает обороты. Угловатые формы, широкие колесные арки и круглые светодиодные фары – главные детали образа. На дверях стоят полускрытые ручки без выдвижных механизмов, а над лобовым стеклом размещен сенсор LiDAR.

Chery iCar V25

Этот сенсор нужен для работы интеллектуальной системы автономного вождения Falcon 700+ с чипсетом Horizon Journey 6P. Такой комплекс положен только топовой версии Ultra. Задняя оконная стойка получила съемную декоративную панель: если ее снять, можно закрепить внешний багажный модуль или лестницу на крышу.

Сзади – распашная дверь багажника, открывающаяся на 88 градусов. На ней закреплен пластиковый бокс объемом 22,7 литра. В салоне центральное место занимает 15,4-дюймовый тачскрин на процессоре Snapdragon 8538 от Qualcomm, ниже – панель с физическими кнопками и «крутилками».

Перед водителем – круглый мультируль и 8-дюймовый экран приборной панели. На разделительном тоннеле есть два подстаканника и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Селектор коробки передач, что интересно, вынесен за рулевое колесо.

Chery iCar V25

Длина iCar V25 составляет 4636 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1855 мм. Колесная база растянута до 2820 мм, дорожный просвет – 197 мм. Внутри два ряда сидений и пять посадочных мест; багажник в обычном состоянии вмещает 378 литров, а после складывания второго ряда объем растет до 998 литров.

В конструкции кузова использовано более 80% высокопрочной стали. Заявленная жесткость на кручение – 30 000 Нм/град. Углы въезда и выезда равны 28 и 24 градусам, глубина преодолеваемого брода – 600 мм.

Активный затвор решетки воздухозаборника Active AGS в нижней части переднего бампера снижает аэродинамическое сопротивление кузова на 15%. Топливный бак рассчитан на 58 литров.

Новинка относится к подзаряжаемым гибридам с последовательной силовой установкой REEV. Под капотом стоит 1,5-литровый турбомотор на 156 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента. В этой схеме ДВС не вращает колеса, а работает генератором для тяговой батареи. Трансмиссия – одноступенчатый редуктор с фиксированным передаточным числом.

Заднеприводные версии с одним электродвигателем выдают 252 л.с. и 300 Нм. До сотни такой кроссовер разгоняется за 8,5 секунды. У полноприводных модификаций с двумя электромоторами – 456 л.с. и 505 Нм, а разгон занимает 5,8 секунды.

Вне зависимости от мощности установлен литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 33,67 кВт·ч. На электричестве машина проезжает 200-210 км. В гибридном режиме запас хода составляет 1210-1240 км по циклу CLTC.

Когда батарея разряжена, расход топлива колеблется от 6,9 до 7,15 литра на 100 км – цифра зависит от типа привода. В среднем же автомобиль потребляет не больше 4 литров на сотню. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

В России из линейки iCar уже продается более крупный V27 – под брендом Esteo. Он доступен в единственной комплектации «Премиум». Без скидок автомобиль стоит 5 920 000 рублей, а при максимальной выгоде цену можно снизить до 4 990 000 рублей.

Esteo V27 получил последовательную гибридную систему с интеллектуальным полным приводом i-AWD. Под капотом – 1,5-литровый ДВС, выполняющий роль генератора. За движение отвечают два электромотора суммарной мощностью 456 л.с. и 505 Нм крутящего момента.

Налоговая мощность установки при этом составляет 152 л.с. Максимальная дальность гибридного хода – 890 километров по циклу WLTP.

О том, как меняются цены на китайские кроссоверы в России, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!