Как правильно «прикурить» современный автомобиль и не спалить электронику?

Сергей Плетнев дал рекомендации по «прикуриванию» современного автомобиля

Завести севшую машину от другой сегодня по-прежнему реально, однако привычный многим способ с заведенным двигателем донора может обернуться дорогим ремонтом. О рисках для электроники предупредил директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев.

Почему нельзя прикуривать при работающем доноре

«Прикуривать современный автомобиль можно как в роли реципиента (которого заводят), так и в роли донора (который помогает). Однако делать это «по старинке», просто накинув провода при заведенном моторе, категорически запрещено: скачок напряжения в момент пуска способен вывести из строя блоки управления (ЭБУ, мультимедиа, климат). Главное правило безопасности для современной бортовой сети: в момент прокрутки стартера двигатель автомобиля-донора должен быть заглушен, а зажигание выключено», – подчеркнул Сергей Плетнев.

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Сам процесс, кстати, Плетнев советует готовить заранее: автомобили ставят рядом, двигатель донора глушат, а на обеих машинах отключают зажигание и все энергопотребители – фары, отопитель и обогревы.

Сначала красный провод цепляют к плюсовой клемме разряженной батареи, а уже потом – к плюсу донора. Если севшая АКБ стоит в багажнике, используют специальный силовой вывод в моторном отсеке.

Порядок подключения проводов и запуска

Что касается черного провода, его эксперт советует крепить сначала на минусе аккумулятора донора, а вторым зажимом – на массе машины с севшей батареей: подойдет неокрашенная металлическая деталь двигателя, рама или специальный штырь массы на кузове.

«Подключение проводов напрямую к минусу севшей АКБ опасно: может возникнуть искра рядом с аккумулятором (риск воспламенения паров водорода), а также может быть сбит датчик тока системы мониторинга батареи (IBS/BMS)», – предупредил Сергей Плетнев.

На подзарядку, по сути, уходит 10-15 минут: мотор донора заводят и оставляют тарахтеть на холостых либо держат обороты в районе 1500-2000. Это дает частичный заряд севшей АКБ и убирает пиковую нагрузку со стартерных проводов.

«Пуск двигателя: заглушите двигатель донора и выключите его зажигание. Только после этого заводите двигатель авто, у которого разрядился аккумулятор. При таком сценарии генератор и электроника донора полностью защищены от просадок и бросков тока при работе стартера», – сообщил Плетнев. После успешного запуска двигателю дают поработать 2-3 минуты.

Снятие проводов, гибриды и выбор проводов

Снимают провода в обратном порядке: черный – сначала с массы автомобиля с разряженной батареей, затем с минусовой клеммы донора; красный – сначала с плюса донора, потом с плюса реципиента.

«На современных автомобилях на минусовой клемме установлен модуль контроля батареи. Подключение «крокодила» непосредственно к минусовой клемме в обход датчиков BMS/IBS приводит к ошибкам калибровки заряда в блоке управления. Всегда цепляйте минус на кузовной контакт массы», – порекомендовал Сергей Плетнев.

У многих немецких и премиальных брендов – BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo – аккумулятор стоит вне моторного отсека. Для прикуривания у них под капотом предусмотрены латунные терминалы: «плюс» прячется под красной крышкой, а рядом выступает болт массы. Подключаться, по словам эксперта, нужно только к ним.

Большинство электромобилей и гибридов, включая Toyota Prius и Tesla, нельзя использовать в качестве доноров для пуска обычных ДВС, предупредил специалист.

«Их преобразователи DC-DC и вспомогательные 12-вольтовые батареи рассчитаны на питание бортовой сети и включение контакторов ВВБ, но не выдерживают стартерных токов в сотни ампер. При этом «оживить» севшую 12В сеть самого электрокара от другой машины – допустимо», – пояснил Сергей Плетнев.

Заодно Плетнев остановился на выборе проводов. Жила тоньше 16 мм² будет сильно нагреваться и может не обеспечить нужный пусковой ток. Минимальное сечение для бензиновых двигателей – 16 мм², для дизельных – 25 мм².

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