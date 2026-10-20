Авторынок России теряет обороты: за неделю продажи легковушек упали на 9%

«Автостат»: на 42-й неделе продано более 26 тысяч новых легковых автомобилей

За период с 12 по 18 октября 2026 года в России было продано 26 332 новых легковых автомобиля. По данным агентства « Автостат», это на 9% меньше, чем неделей ранее. К той же неделе годом ранее падение оказалось заметнее – 22,6%.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) динамика сложилась иначе: реализовано 1459 машин. Неделя к неделе продажи прибавили 0,2%, хотя относительно аналогичного периода прошлого года снизились на 23,1%.

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Грузовой сегмент просел сильнее – до 943 единиц. К предыдущей неделе зафиксировано снижение на 16,8%, а к уровню годичной давности – на 28,1%.

За 42-ю неделю продали всего 165 автобусов. Это на 24,5% меньше, чем неделей раньше, и на 38,3% ниже, чем год назад.

Спад продаж может усилиться из-за изменений в льготных автокредитах – об этом «За рулем» уже рассказывал.

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