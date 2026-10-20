Новый «спутниковый» внедорожник популярной марки: чем еще он интересен

Новая версия GAC Trumpchi Yue 7: цены и характеристики

У внедорожника GAC Yue 7 появилась новая версия – с системой высокоорбитальной спутниковой мобильной связи Tiantong-1. Речь о первом китайском комплексе, который обеспечивает связь там, где нет покрытия наземных сетей. Продажи в Поднебесной стартовали в конце сентября.

Цены и комплектации GAC Yue 7

В Китае модель продается в линейке суббренда Trumpchi, и на выбор покупателю предложили четыре исполнения. За переднеприводные Pro и Max просят 169 800 и 185 800 юаней (2,12-2,32 млн рублей) – это ценники без скидок. Полный привод с версиями Max и Ultra обойдется в 205 800 и 215 800 юаней (2,57-2,7 млн рублей).

Дороже всех оказалась Satellite Edition – 225 800 юаней, или примерно 2,82 млн рублей. Именно в этом исполнении стоят адаптивная пневмоподвеска с электроуправляемыми амортизаторами SDC, полный привод с тремя блокировками и спутниковый комплекс Tiantong-1.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Спутниковая связь Tiantong-1

Саму систему разработали в Китайской академии космических технологий. Она относится к высокоорбитальной спутниковой мобильной связи.

На крыше внедорожника размещена внешняя всенаправленная антенна. С ее помощью можно совершать спутниковые звонки и обмениваться SMS прямо с центрального сенсорного экрана – в том числе в «слепых зонах» вроде каньонов или гор, куда сигнал наземных базовых станций не добивает.

Традиционные спутниковые системы заставляют останавливаться, чтобы настроить подключение. У Tiantong-1 антенна позволяет поддерживать связь в движении.

Мобильная передача данных и мультимедиа по спутнику доступны не только в Китае, но и в прилегающих странах, на Ближнем Востоке, в Африке, а также на большей части островов Тихого и Индийского океанов.

GAC Yue 7

Кузов, салон и проходимость

В основе Yue 7 – интегрированная рама с заявленной жесткостью на кручение 38 000 Нм/град. Габариты – 4999 х 2004 х 1916 мм, колесная база – 2900 мм. С запасным колесом на задней двери длина вырастает до 5045 мм.

Салон двухрядный, рассчитан на пять посадочных мест. Багажник вмещает 745 литров, а после складывания сидений второго ряда доступно 1860 литров.

GAC Yue 7

Углы въезда и съезда – 34,5 и 36,2 градуса соответственно. Дорожный просвет в стандарте – 230 мм, глубина преодолеваемого брода – 780 мм, топливный бак – 60 литров. Зато на буксире внедорожник способен тянуть прицеп весом до 1600 кг.

Гибрид, батарея и ввоз в Россию

Под капотом работает параллельная гибридная система GMC 3.0 Thunder Edition: 1,5-литровый турбомотор на 170 лошадиных сил с крутящим моментом 245 Нм в паре с двухступенчатой трансмиссией DHT. Полноприводная модификация с двумя электродвигателями выдает 578 лошадиных сил и 745 Нм, а общая отдача системы – 748 лошадиных сил при 990 Нм.

Тяговый аккумулятор топовой версии – 45,97 кВт·ч. На электричестве машина проходит 259 км, максимальный гибридный пробег достигает 1330 км по методике CLTC. Когда батарея разряжена, расход не превышает 6,49 литра на 100 км, среднее потребление бензина заявлено на уровне 3,46 литра на 100 километров по циклу WLTC. Максимальная скорость – 200 км/ч.

С ввозом в Россию все сложнее: согласно Постановлению правительства РФ от 29.04.2026 N 488 «О введении запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных категорий товаров и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 923» такие машины в страну не пускают. Так что от «Тяньтун-1» мы защищены надежно – даже там, где он ловится.

О том, как китайские бренды внедряют цифровые сервисы, «За рулем» рассказал на примере Geely и Google.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!