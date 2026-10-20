За выезд на встречку все чаще отделываются штрафом — но так везет не всем

За выезд на встречную полосу в 2025-м наказали 116 тыс. водителей, 105 тыс. получили штраф

Выезд на встречную полосу в России все реже оборачивается для водителей потерей прав: по судебной статистике за прошлый год, к ответственности за такое нарушение привлекли порядка 116 тысяч автомобилистов – на 9% меньше, чем годом ранее.

Большая часть наказанных, а это примерно 105 тысяч человек, отделалась штрафами. Около 10 тысяч водителей лишились удостоверений. Кстати, с начала прошлого года штраф выезд на встречку подрос: вместо 5 тысяч рублей теперь придется заплатить 7,5 тысячи.

Лишение прав при этом грозит далеко не в каждом случае – исход зависит от конкретных обстоятельств.

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Адвокат Алексей Козаков рассказал «Авторадио», что сам по себе выезд на встречную полосу не всегда влечет лишение прав. По его словам, в некоторых случаях, например при объезде препятствия, это наказывается штрафом, в некоторых случаях — лишением, но при назначении конкретного наказания суд в обязательном порядке учитывает обстоятельства совершения деяния. Например, если выезд на встречку был следствием попытки избежать столкновения из-за того, что какой-то автомобиль совершил резкий маневр, в этом случае, скорее всего, наказания в виде лишения права не будет.

Он также отметил, что существует расхожая практика в судах в ситуациях, когда обгон был начат на разметке, которая разрешает выезд на встречную полосу, а завершён уже после начала сплошной линии; в этом случае суды в практике также расходятся, но чаще назначают наказание в виде лишения права управления.

Еще один фактор, который, по словам эксперта, влияет на снижение числа подобных нарушений, – дорожные камеры и развитие инфраструктуры.

О других поправках, которые вскоре коснутся водителей, «За рулем» уже рассказывал.

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