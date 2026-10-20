Скандальный Jaguar и электрический Bentley: какие авто доберутся до салонов РФ

Какие премиальные автомобили глобальных марок дебютируют в России

За январь-сентябрь 2026 года в Россию ввезли немногим меньше 35 тыс. машин глобальных брендов, которые остановили официальные поставки в 2022-м после начала военных действий на Украине. Прирост к сопоставимому периоду – больше трети.

Причем профессиональные продавцы и дилеры уже анонсировали целую россыпь премьер. Модели и сроки – в обзоре Autonews.ru.

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BMW 3-Series: предзаказы и три версии

Важнейшая премьера осени от BMW – новая 3-Series. Прием предварительных заказов на нее открыли сразу несколько дилерских центров, правда, «живые» машины появятся не раньше следующего года.

Версий у седана три. Младшая 318 – двухлитровый мотор с 48-вольтовой мягкогибридной системой на 156 л.с. и задний привод; 320 – тот же двигатель, но уже на 211 л.с., привод тоже задний; а M350 xDrive с 426 л.с. получил полный привод.

Цены пока не уточняются. Для сравнения: в Германии новая «трешка» стоит от €49 900 до €80 900 – около 4,7-7,6 млн рублей по состоянию на 19 октября 2026 года.

BMW 3-Series

Lexus NX: обновление к середине 2027 года

Lexus NX – одна из ключевых моделей японской марки в глобальной линейке, которая, кстати, практически полностью представлена в России. Так что появление обновленного кроссовера – вопрос времени; по прогнозам дилеров, ждать новинку придется до середины 2027 года.

Предварительные ценники стартуют от 7 млн рублей. Модификаций три: NX 300h – гибрид с 2,5-литровым двигателем, передним приводом и суммарной мощностью 197 л.с.; NX 350h – гибрид с тем же мотором и полным приводом на 190-245 л.с. в зависимости от рынка сбыта; NX 450h+ – подключаемый гибрид, полный привод, 292-326 л.с.

Lexus NX

Интересной фишкой модели стал комплекс Sensory Concierge, объединяющий настройки климат-контроля, ароматизатора, контурной подсветки и музыки.

Jaguar Type 01 и Bentley Torcal в России

Скандальный фастбэк Jaguar Type 01 также может оказаться в России уже в следующем году. О готовности привезти машину на рынок заявили сразу в нескольких дилерских центрах.

Jaguar Type 01

Купить ее можно будет исключительно с электрической трехмоторной установкой. Мощность – 1030 л.с., а разгон до сотни занимает всего 3,2 секунды.

Первый электрический кроссовер Bentley тоже появится в России: первые Torcal прибудут в шоурумы через полгода, цена – от 40 млн рублей.

Bentley Torcal

Базовая версия «зеленого» кроссовера развивает 821 л.с. и 1194 Н·м, спортивная S – 888 л.с. и 1350 Н·м. Запас хода достигает 500 км.

Mercedes-Benz C-Class L для Китая

Mercedes-Benz обновит седан C-Class для китайского рынка. Премьера должна состояться до конца 2026 года, после чего машина отправится в продажу.

Mercedes-Benz C-Class L

Шансы модели добраться до российского рынка представители дилерских центров оценили как «очень высокие», а ориентировочные сроки появления в шоурумах – середина следующего года. От глобального C-Class новинка отличается растянутой колесной базой, версий две – C 260 L и C 300 L, обе с 2-литровым бензиновым турбомотором и 48-вольтовым электродовеском. Мощность составит от 177 до 218 л.с.

Ранее «За рулем» рассказывал, что в продаже появился Rolls-Royce Phantom VI 1971 г. в. с пробегом 450 км.

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