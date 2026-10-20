Представлен новый кроссовер GT с персональным тренером

Mercedes-AMG представил новый электрический кроссовер GT

Электрический кроссовер Mercedes-AMG GT рассекречен полностью. Построен он на платформе AMG.EA, которую в марке разрабатывали под высокопроизводительные электромобили, и предложат его в трех версиях – GT 53, GT 55 и GT 63. Полный привод у всех.

Флагманский GT 63 выдает 1169 л.с. С места до сотни такая машина ускоряется за 2,5 секунды, а до 200 км/ч добирается через 6,8 секунды.

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Наружность и аэродинамика

Спереди – декоративная панель с вертикальными металлическими планками. Рисунок отсылает к традиционной решетке AMG, только здесь она еще и с подсветкой. Фары получили дневные ходовые огни в виде трехлучевой звезды, а сзади установлены шесть круглых световых элементов и горизонтальная диодная полоса.

Безрамочные боковые окна, расширенные колесные арки, скрытые ручки дверей – набор деталей, который должен выделить машину в потоке.

Аэродинамике уделили отдельное внимание. У GT 55 и GT 63 на крыше стоит активный спойлер: начиная со 150 км/ч он меняет положение, снижая сопротивление воздуха или, наоборот, добавляя прижимной силы – в зависимости от скорости и условий. В переднем бампере – управляемые вертикальные жалюзи: обычно закрыты, но при необходимости открываются для дополнительного охлаждения.

Задние колеса умеют подруливать: у GT 63 система в базе, у GT 55 – за доплату, шасси полностью управляемое. На малой скорости колеса поворачиваются до шести градусов в сторону, противоположную передним, и радиус разворота уменьшается. На высокой – синхронно с передними, что добавляет устойчивости.

Моторы и настройки шасси

Начальный GT 53 оснащен двумя синхронными электродвигателями – по одному на ось, суммарная отдача 544 л.с.

У GT 55 и GT 63 по три двигателя с осевым магнитным потоком: два сзади, один спереди. Первый развивает 816 л.с., второй – 1169 л.с.

Система AMG Race Engineer, доступная для GT 55 и GT 63, позволяет менять характер силовой установки и шасси. В ее составе вычислительный модуль и три поворотных регулятора на центральной консоли. Один отвечает за реакцию электромоторов на педаль акселератора, второй – за поворачиваемость через распределение тяги, третий – за противобуксовочную систему с девятью уровнями вмешательства. Часть настроек открывается только в режимах Race и AMGForce Sport+ при выключенной стабилизации.

Mercedes-Benz AMG GT

Режимы движения, звук и телеметрия

Всего заявлено семь режимов движения, включая Comfort, Sport, Eco, Race для трассы, Slippery для скользких покрытий и Individual AMGForce Sport+ с имитацией работы ДВС.

Звук – отдельная история. Чтобы он был достоверным, инженеры записали реальные моторы AMG: в GT 55 и GT 63 звучит V8, в GT 53 – рядная «шестерка».

В меню AMG Performance Menu водитель видит работу силовой установки, распределение энергии, температуру компонентов и шин, параметры аэродинамики и подвески. Там же – измеритель бокового ускорения и секундомер.

Для трека предусмотрен электронный персональный инструктор AMG Track Pace. Система фиксирует более 80 параметров десять раз в секунду – скорость, ускорение, торможение, угол поворота руля – и позволяет сравнивать круги и сектора, подгружать данные известных трасс и сохранять собственные маршруты. На некоторых рынках доступна и запись видео с телеметрией.

Еще одна функция – Predictive Performance Manager, ранее примененная на концепте AMG GT XX. Она распределяет мощность с учетом участков трассы: экономит энергию и снижает тепловую нагрузку там, где полная отдача не нужна, оставляя запас для прямых и подъемов.

Салон и мультимедиа

Интерьер решен в духе спортивного купе. Приборная панель на 10,2 дюйма и центральный экран на 14 дюймов объединены в единый блок, для переднего пассажира есть отдельный 14-дюймовый дисплей.

На руле AMG Performance – кнопки управления функциями машины и подрулевые лепестки, в том числе для регулировки рекуперации.

Mercedes-Benz AMG GT

Опционально доступны кресла AMG Performance со встроенными подголовниками. Покатая линия крыши, по уверениям производителя, не мешает запасу места над головой и для ног сзади. Диван рассчитан на трех человек, спинки откидываются.

Из дополнительного – панорамная крыша с переключением между прозрачным и затемненным состоянием, аудиосистема Burmester 4D, более 60 вариантов окраски кузова и контрастные ремни безопасности.

Мультимедиа MBUX работает на MB.OS, поддерживает несколько вариантов оформления экранов и интегрирована с ИИ-технологиями ChatGPT, Microsoft Bing и Google Gemini.

Батарея, зарядка и запас хода

Аккумуляторная система рассчитана на 800 В, высокие нагрузки и быструю зарядку. Полезная емкость – 106 или 128 кВт·ч, заявленный запас хода по WLTP – от 668 до 700 км в зависимости от модификации.

Mercedes-Benz AMG GT

Главная техническая изюминка – непосредственное охлаждение отдельных элементов. Вместо общей охлаждающей пластины инженеры пустили по цилиндрическим ячейкам диэлектрическую жидкость, которая омывает их напрямую.

Батарея на 106 кВт·ч принимает постоянный ток мощностью до 600 кВт: за десять минут при подходящих условиях можно восполнить энергию примерно на 380 км по WLTP. У версии на 128 кВт·ч пик зарядки – 710 кВт, за те же десять минут – до 450 км дополнительного пробега, а с 10 до 80% старшая батарея заряжается за 12 минут.

Цены и сроки выхода

Первым в заказ уходит Mercedes-AMG GT 53 SUV – это произойдет в октябре. В Германии цена стартует с €115 430.

По курсу на 19 октября 2026 года это примерно 10,8 млн рублей.

Версии GT 55 SUV и GT 63 SUV появятся весной 2027 года.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что Geely договорилась о глобальном партнерстве с Google.

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