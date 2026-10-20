Новый премиальный кроссовер Audi проверили на безопасность

Пять звезд Euro NCAP: у нового Audi Q7 все же нашлись слабые места

Новый премиальный кроссовер Audi Q7 прошел краш-тесты Euro NCAP. Проверку проводила европейская организация Euro NCAP – международная общественная организация, которая с 1990-х годов делает независимые краш-тесты. Требования к безопасности там формулируют, отталкиваясь от данных о реальных авариях, новых технологиях и проблемах безопасности. По итогам испытаний публикуются отчеты и составляются «звездные» рейтинги.

Оценки Euro NCAP для Audi Q7

Специалисты оценивают машину по четырем направлениям: безопасность вождения, предупреждение аварии, защита при аварии и безопасность после ДТП. У Q7 результаты такие: 72, 77, 88 и 100% соответственно. Итог – пять звезд.

При этом без замечаний не обошлось. Защита головы велосипедиста при наезде оказалась слабой. Система, которая обнаруживает оставленного в салоне ребенка, в стандартную комплектацию не входит.

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Отдельно организаторы разобрали последствия возможного столкновения с другой машиной. По анализу результатов при фронтальном ударе Audi Q7 может быть опаснее для автомобиля, с которым сталкивается.

Что показали испытания

Максимальный балл кроссовер получил за безопасность после аварии. У него есть система экстренного вызова: она передает сведения о происшествии, в том числе информацию о людях в машине и характере удара. Плюс Q7 набрал максимум за решения, которые помогают спасателям быстро и безопасно извлечь пострадавших, добавили в Euro NCAP.

Новый Audi Q7 дебютировал летом 2026 года. Предыдущее поколение выпускалось десять лет, а новинка по сравнению с ним заметно изменилась.

О другом флагманском кроссовере, который заметно подешевел в России, «За рулем» недавно рассказал.

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