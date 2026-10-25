На рынок вышел «младший брат» Esteo V27 за 1,7 млн рублей

Запас хода 1240 км: в КНР стартовал сбор предзаказов на кроссовер iCAR V25

Китайская марка iCAR начала принимать предварительные заказы на кроссовер V25. Заявлено четыре комплектации, а ценник растянулся с 139 800 до 175 800 юаней – в переводе на рубли выходит примерно от 1,7 до 2,2 млн.

В линейке модель стоит ступенью ниже V27, который в России продается под именем Esteo V27. Габариты новинки – 4636х1920х1855 мм, колесная база достигает 2820 мм, а под днищем остается 197 мм дорожного просвета.

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Что до внешности, здесь инженеры явно не стали изобретать велосипед: экстерьер старшего V27 угадывается почти безошибочно. Называть машину точной копией, пожалуй, не станут – но сходство более чем очевидное.

Оснащение и салон iCAR V25

Уже в стандарте – фиксированные боковые подножки из алюминиевого сплава, которые выдерживают до 130 кг. На корме закрепили емкость для багажа полезным объемом 22,7 литра, а «базовая» версия щеголяет 21-дюймовыми колесными дисками.

Внутри предложено три варианта отделки: бежевая, серо-черная и коричневая. Главный элемент передней части салона – 15,4-дюймовый тачскрин с разрешением 2,5K, построенный на процессоре Qualcomm QCM8538. Мультимедиа поддерживает 5G и Bluetooth 6.0, не забыты CarPlay, HiCar и Carlink.

Физических органов управления мало, хотя совсем без них не обошлось: помимо кнопок на руле, в основании центральной консоли остались клавиши и «крутилки», одна из которых переключает режимы трансмиссии. Центральный тоннель целиком отдали под панель беспроводной зарядки смартфонов и отсек для вещей.

Спинки передних сидений складываются горизонтально назад – получается почти ровная площадка, чтобы полежать. Пассажирское кресло идет с подставкой для ног, подогревом, вентиляцией и массажем. Объем багажника – от 998 до 1549 литров при сложенном заднем ряде.

Силовая установка и запас хода iCAR V25

Под капотом – бензиновый 1,5-литровый SQRH4J15 мощностью 156 л.с., вот только трудится он в роли электрогенератора. Приводов два: задний с 248-сильным электромотором (разгон до 100 км/ч занимает 8,5 секунды) и полный с двумя двигателями суммарной отдачей 455 л.с., которому на «сотню» хватает 5,8 секунды.

На чистой электротяге машина проезжает 210 км в заднеприводном исполнении и 200 км в полноприводном. Суммарный запас хода производитель декларирует на уровне 1240 и 1210 км соответственно.

Батарею любого V25 можно дозарядить с 30 до 80% емкости за 15 минут.

О другом китайском кроссовере, который в России стал заметно доступнее, «За рулем» уже рассказывал.

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