Новый электрокроссовер Mercedes вызвала шквал критики

Автолюбители раскритиковали новый электрический кроссовер Mercedes-AMG GT

Электрический кроссовер Mercedes-AMG GT дебютировал, но вместо привычных комплиментов новинка собрала волну критики в социальных сетях. Autonews.ru прошелся по комментариям и выяснил, что именно не нравится поклонникам марки.

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Претензии у людей разные, однако раздражение сквозит почти в каждом отзыве. Кому-то не по душе внешность, кого-то выводят из себя «поддельные» ощущения за рулем, а третьи сомневаются в самой идее такого автомобиля.

Критика внешности нового Mercedes-AMG GT

Больше всего досталось дизайну. «Что вообще происходит с автомобильной индустрией? Такое ощущение, что производители специально создают самые уродливые машины, какие только можно представить», – пишет пользователь под ником x.

Mercedes-Benz AMG GT

GG без обиняков признался, что без очков принял премьеру за обновленный Ford Puma: «Без очков я серьезно подумал, что Mercedes показал обновленный Ford Puma». Не менее резок и комментарий Neil & NG Auto Art: «Черт возьми! Казалось бы, куда еще ниже может пасть Mercedes в плане дизайна? Но они представили это уродство! Браво отделу дизайна за полную беспомощность».

Mercedes-Benz AMG GT

hero поинтересовался, не похитили ли дизайнеров Mercedes: «Дизайнеров Mercedes что, похитили? Новый фирменный стиль просто ужасен и не имеет ничего общего с тем Mercedes-Benz, который мы знали и любили». Umberto Bonsaver видит корень проблемы в том, кому доверили разработку: «Вот что получается, когда разработку автомобилей доверяют дизайнерам и стилистам, а не инженерам».

Споры об искусственном звуке двигателя

Еще один пласт претензий связан с попыткой имитировать бензиновую машину. «Хотите сделать мощный электромобиль – пожалуйста. Но зачем добавлять искусственный звук двигателя и вибрацию сидений? Это же полный бред. Если вам нужны звук и ощущения, покупайте бензиновую машину. Если хотите электромобиль – покупайте электромобиль. Зачем все это подделывать?» – недоумевает Moral Tourism.

the test довел эту логику до абсурда: «Скоро они решат, что отличная идея – поставить экран вместо лобового стекла. А может, вообще вместо всех окон. Кому нужны настоящие окна, когда можно установить экраны, правда?». Florin Musetoiu вспомнил про лакированную отделку Piano Black и посетовал на бесполезные экраны: «Сначала автопроизводители дали нам лакированную отделку Piano Black в салоне, убедив, что это роскошь. Теперь они устанавливают огромные экраны, от которых практически нет пользы, ведь все и так пользуются собственными телефонами».

Mercedes-Benz AMG GT

Matthew Schwartz заявил, что принципиально не станет покупать такую машину: «Я принципиально не стану покупать автомобиль, который издает искусственные звуки двигателя. Это просто невероятная глупость». Досталось и самим покупателям – S. L. высказался жестко: «По-моему, у людей, которые покупают электромобиль, но при этом хотят звук двигателя, вибрацию сидений, имитацию переключения передач и фальшивый тахометр, серьезные проблемы с головой».

Mercedes-Benz AMG GT

Реакция на мощность и будущее электромобилей

Разгон впечатлил не всех одинаково. Crio Songo назвал 2,6 секунды до сотни безумием: «Разгон до 100 км/ч за 2,6 секунды – это просто безумие! Этот внедорожник оставит позади большинство спортивных автомобилей». Mohammad Harun, напротив, не понимает, зачем такая мощность нужна на обычных дорогах: «Мы живем в какое-то совершенно идиотское время. Кому, черт возьми, нужна такая мощность на обычных дорогах? И зачем водителю столько информации и отвлекающих факторов за рулем?».

Mercedes-Benz AMG GT

Hickimse Abdulogullarindan предрек машинам свалку через семь-восемь лет: «Через семь-восемь лет мы увидим эти машины на свалках. Большинство электромобилей – не все, конечно, – в будущем окажутся никому не нужны, потому что технология пока находится на раннем этапе развития». Build Stuff with Ales сравнил прогресс китайских брендов с тем, что происходит с немецкими: «Мы живем во времена, когда китайские автомобили с каждым годом выглядят все лучше, а ведущие немецкие марки все больше напоминают старые дешевые машины из Китая».

Mercedes-Benz AMG GT

Leviathan заподозрил Mercedes в намеренной сдаче рынка китайцам: «Такое ощущение, что они специально хотят отдать автомобильный рынок китайцам. Иначе как объяснить это уродство? Кто вообще мог одобрить такой дизайн для серийного производства?». TRNSPRTR возражает скептикам: «По-моему, вам пора понять, что Mercedes-AMG прислушивается к своим покупателям. Просто все они находятся в Китае. Именно на этот рынок компания сейчас и ориентируется. И тем, кто надеется на провал этой модели, скорее всего, придется разочароваться. По той же причине, по которой Ferrari, судя по всему, уже распродала первую партию заказов на Luce».

Характеристики Mercedes-AMG GT

Технически новинка выглядит серьезно. Кроссовер предложен в трех полноприводных версиях. Начальная GT 53 получила два электромотора суммарной мощностью 544 л.с., а GT 55 и GT 63 – по три двигателя на 816 и 1169 л.с. соответственно.

Топовая модификация ускоряется до 100 км/ч за 2,5 секунды. Батареи – на 106 и 128 кВт·ч, заявленный запас хода по циклу WLTP достигает 700 км.

В списке особенностей – активная аэродинамика, подруливающие задние колеса и та самая система имитации работы бензинового двигателя. В салоне – цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма и центральный экран на 14 дюймов. Мультимедийная система MBUX поддерживает технологии искусственного интеллекта ChatGPT, Microsoft Bing и Google Gemini.

О новых электрических кроссоверах «За рулем» уже рассказывал, вспомнив Geely EX.

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