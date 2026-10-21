Эти простые упражнения продлят жизнь, если делать их за рулем

Врач Савченкова-Белятко назвала 10 упражнений для разминки водителя в машине

Стоять в пробке – не значит сидеть без движения: небольшая разминка прямо на месте помогает разогнать кровь, снять напряжение и лучше концентрироваться. Об этом рассказала Елена Савченкова-Белятко – врач-терапевт, кардиолог, врач экстренной помощи клиники «Будь Здоров».

Савченкова-Белятко перечислила: «Для шеи и плеч подойдут медленные повороты головы, давление затылком на подголовник и круговые движения плечами. Для рук – сжатие руля, упражнение «циферблат» и кистевой эспандер. Для корпуса и ног – «вакуум живота», подъемы на носки и сжатие ягодиц. Для глаз – переводить взгляд с горизонта на лобовое стекло и зажмуриваться».

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Все движения нужно делать плавно, без рывков. Если автомобиль хоть немного движется, руки должны оставаться на руле, а ноги – на педалях, предупредила врач.

Отдельное условие – безопасность. «Главное правило – выполнять упражнения только когда автомобиль неподвижен и зафиксирован стояночным тормозом», – подчеркнула собеседница.

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