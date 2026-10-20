В Хабаровске продают почти новый Land Cruiser 200 с пробегом 2700 км. Цена – заоблачная

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 2014 года продают за 14,5 млн рублей

На одном из российских классифайдов в Хабаровске выставлен на продажу Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска по цене 14 500 000 рублей.

Недешево, но автомобиль, несмотря на солидный возраст, находится в состоянии, близком к салонному. С момента покупки у дилера он стоял в теплом сухом гараже, а его реальный пробег составляет всего 2700 км – по словам продавца, это самый маленький пробег среди Land Cruiser 200 в России.

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Land Cruiser 200

Под капотом культового внедорожника бензиновый двигатель объемом 4,6 литра мощностью 309 л. с., который работает в паре с автоматической коробкой передач. Привод – полный.

Это рестайлинговое исполнение 11-го поколения в максимальной комплектации «Люкс» на 7 мест. Салон и кузов, как уверяет владелец, находятся в идеальном состоянии – «как с автосалона», а сам автомобиль полностью сохранил заводской «сток»: на некоторых деталях даже остались не снятые защитные пленки. Выезжал он, по описанию, буквально несколько раз в теплые сухие летние дни, после чего возвращался в бокс.

Юридически автомобиль чист: указан один собственник, характеристики совпадают с ПТС, в отчете по VIN-коду значится одна запись о регистрации. Продавец готов отправить машину автовозом в любой регион, однако подчеркивает: только продажа, обмен не рассматривается.

О похожей «капсуле времени» с минимальным пробегом «За рулем» уже рассказывал.

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