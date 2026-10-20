В Москве закрываются дилеры Lada — ответ завода!

АВТОВАЗ прокомментировал сокращение дилерских центров Lada в Москве

Пресс-служба АВТОВАЗа отреагировала на сообщения о закрытии нескольких столичных дилерских центров.

Объясним ситуацию: накануне появились сведения о том, что количество центров Lada в Москве резко сократилось. По данным источника, в начале года их было полтора десятка, а к середине октября осталось лишь шесть.

Причины закрытия называются разные: одни ДЦ попали под снос из-за комплексной застройки, у других «не сложилась экономика» – некоторые проходят процедуру банкротства, а кто-то переключился на работу с другими марками.

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Пресс-служба АВТОВАЗа прокомментировала эту информацию:

«Дилерская сеть Lada в Москве проходит реструктуризацию и обновление. В дополнение к существующим дилерам уже подписаны протоколы о сотрудничестве с двумя новыми партнерами, а также свою заинтересованность выразило еще несколько компаний. Мы продолжим информировать вас по мере открытия новых центров», – сообщили изданию «За рулем» в пресс-службе АВТОВАЗа.

Напомним, на начало 2026 года у АВТОВАЗа по всей России насчитывалось 342 дилерских предприятий, а еще 18 проектов находилось на этапе реконструкции или строительства.

Ранее «За рулем» сообщал, что к концу 2026 года дилерская сеть Lada ожидает расширения до 360 центров.